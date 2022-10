Lorsque Ford a révélé la dernière version de la Mustang Shelby GT500 il y a quelques années, elle était équipée du V8 suralimenté le plus puissant jamais installé dans une voiture de série. Il développe jusqu'à 760 chevaux et 847 Nm de couple en version standard.

Mais Hennessey Performance va plus loin avec sa mise à jour phare Venom 1200. Le préparateur texan a réussi à obtenir une nette augmentation par rapport à la puissance du moteur d'origine, faisant de cette Mustang l'une des plus puissantes jamais produites par Hennessey Performance.

Galerie: Hennessey Venom 1200 Mustang GT500

16 Photos

La mise à niveau Venom 1200 sur la Ford Mustang Shelby GT500 de série comprend un compresseur de 3,8 litres de plus grande capacité, de nouvelles rampes d'alimentation et de nouveaux injecteurs, ainsi qu'un système de séparation air/huile. De plus, des raccords, des conduites, des courroies et des tendeurs améliorés font partie de l'ensemble, tout comme le moteur flex fuel et la transmission à double embrayage recalibrés pour répondre au niveau de puissance d'une hypercar.

Le résultat ? La Hennessey Venom 1200 Mustang GT500 développe désormais 1 204 ch (898 kW) et 1 223 Nm de couple avec du carburant E85 ou du carburant de course, calibré sur le dynamomètre interne de Hennessey avant d'être testé sur route. La précédente Mustang GT500 réglée par Hennessey que nous avons vue n'atteignait que 1 000 chevaux.

Outre les améliorations apportées au moteur, la Mustang GT500 Venom 1200 est également dotée d'un badge extérieur unique et d'une plaque spéciale portant un numéro de série. Il est à noter que seules 66 unités seront construites par Hennessey Performance, avec un prix de départ de 59 950 $, accompagné d'une garantie complète d'un an et de 12 000 miles.

Parallèlement, Hennessey offre également à la possibilité d'opter pour la livrée rouge/blanc/noir de la Ford Mark II GT40 historique des 24 heures de Daytona de 1966, comme on peut le voir sur le véhicule dans la galerie ci-dessus. Cette option coûte 4 950 $ de plus.