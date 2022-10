Hennessey n'aime pas laisser les choses en l'état et s'attaque maintenant au Ford Bronco Raptor. La dernière création du préparateur - le Hennessey VelociRaptor 500 Bronco - offre au robuste tout-terrain un puissant moteur et un léger changement visuel.

La société a amélioré le moteur V6 EcoBoost 3,0 litres biturbo du Bronco. Le spécialiste a ajouté un nouveau logiciel de gestion du moteur, un système d'injection à haut débit, un échappement en acier inoxydable amélioré et un système de refroidissement intermédiaire plus grand.

Ces changements portent la puissance du groupe motopropulseur à 500 chevaux et 745 Nm de couple. Hennessey affirme qu'il s'agit d'une augmentation de 20 % par rapport au Bronco Raptor de série, qui développe 424 ch et 596 Nm de couple.

Galerie: Hennessey VelociRaptor 500 Bronco

Le tuner ajoute des jantes de 18 pouces à 10 rayons enveloppées de pneus de 37 pouces, tandis que les nouveaux pare-chocs avant et arrière VelociRaptor améliorent l'extérieur. D'autres ajouts incluent des badges extérieurs Hennessey et VelociRaptor 500 Bronco, ainsi que des marchepieds escamotables améliorés.

À l'intérieur, le SUV reçoit des appuis-tête Hennessey, des tapis de sol toutes saisons et une plaque unique indiquant le caractère spécial du SUV. Il y a également une plaque dans le compartiment moteur.

"Nos clients sont de grands fans du nouveau Bronco, mais ils nous ont demandé plus de puissance et de meilleures performances dès le premier jour", a déclaré le PDG de l'entreprise, John Hennessey. "La version Raptor de Ford est une grande amélioration, mais le moteur a encore plus de potentiel. Notre équipe d'ingénieurs a libéré sa puissance pour créer l'ultime SUV tout-terrain."