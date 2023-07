En 2011, Ford a produit 5 100 exemplaires de la Shelby GT500. Seuls 126 de ces exemplaires disposaient d'un toit en verre en option et il n'est pas facile d'en trouver un à vendre de nos jours. Et même si vous trouvez une GT500 à toit en verre de cette année, il vous faudra débourser une petite fortune pour l'acquérir. Une personne a récemment acheté l'une de ces 126 voitures avec environ 133 000 km au compteur et a voulu vérifier la puissance du moteur dans son état actuel.

Dans sa forme entièrement brute, la Shelby GT500 2011 génère 550 chevaux et 698 nm de couple. Pour rappel, l'année 2011 a vu l'arrivée d'un nouveau moteur V8 5,4 litres en aluminium, plus léger d'environ 45 kg que l'ancien moteur en fonte. Grâce à des améliorations substantielles, le moteur est non seulement plus puissant, mais aussi plus efficace, ce qui permet à la voiture d'échapper à la taxe américaine sur les véhicules énergivores.

Cette voiture n'est cependant pas tout à fait une voiture de série. Un nouveau système d'admission d'air froid, un nouvel échangeur de chaleur VMP et un système d'échappement Borla amélioré permettent au moteur suralimenté de mieux respirer. La voiture de cette vidéo a un réservoir rempli d'essence à 93 octanes. La boîte de vitesses TR-6060 à six rapports est entièrement de série et les essais au banc sont effectués en quatrième vitesse, avec un rapport de 1:1.

Le meilleur résultat obtenu par cette Shelby GT500 2011 rouge (qui n'a pas encore ses bandes d'origine, mais celles-ci seront bientôt ajoutées) est de 508 ch aux roues. Si l'on tient compte d'une perte moyenne de 15 % dans la chaîne cinématique, cela signifie que la puissance maximale au volant est d'environ 584 ch, ce qui est un résultat plutôt satisfaisant compte tenu du kilométrage et des modifications relativement modestes apportées au moteur. En ce qui concerne le couple, 656 de couple aux roues devraient signifier environ 755 nm au moteur, ce qui est encore une fois très élevé compte tenu de son âge.

Même si un passage au banc n'est pas le seul (et le plus précis) moyen de juger de l'état général d'un moteur, on peut dire que ce V8 suralimenté de 5,4 litres est plutôt en bonne santé.