Toute l'attention est actuellement tournée vers la Ford Mustang de septième génération, qui sera complètement nouvelle pour 2024. Cependant, la sixième génération ne va s’en aller sans se faire remarquer. Libérer 760 chevaux sur l'autoroute allemande sans restriction ne manquera pas de faire du bruit, et à cette fin, cette nouvelle vidéo AutoTopNL ne déçoit pas. Montez le volume et profitez du tonnerre d’un V8 américain.

Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, la Shelby GT500 sortante contient un V8 suralimenté de 5,2 litres développant 760 ch et 847 Nm de couple. Il tourne à 7 500 tr / min et envoie de la puissance uniquement aux roues arrière via une transmission à double embrayage à sept rapports pour une vitesse maximale de plus de 290 km/h. Et tous ces points de données sont mis à l'épreuve dans cette vidéo.

Passons maintenant à la question de la vitesse maximale. La V-max officielle de la GT500 est mise à l’épreuve sur cette autoroute pour être légèrement dépassée durant plusieurs secondes avec une pointe à 292 km/h. Ce n'était pas une montée lente vers le sommet, suggérant qu'il y a plus à faire au-delà du limiteur de vitesse d'usine de Ford. Et ça ne sonne pas mal non plus à plein régime.

Galerie: Ford Mustang Shelby GT500 Édition Héritage 2022

6 Photos



Une accélération surpuissante

Mais le plus intéressant n'est pas la vitesse de pointe de la GT500, mais la férocité de son accélération. C'est une chose de regarder les statistiques de performance sur papier, mais c’est autre chose de voir passer l’américaine de 110 à 200 km/h en six secondes. Ceci sont les chiffres de la première accélération de la vidéo, mais la seconde pourrait être la meilleure de toutes. Avec une autoroute glorieusement vide devant, le conducteur appuie franchement sur l'accélérateur à partir d'un rouleau de 160 km/h. 15 secondes plus tard, la Mustang à 273 km/h. C'est un sérieux pouvoir de traction.

Cela vous fait certainement vous demander ce qui se prépare pour la prochaine génération de Shelby. Les détails sur une telle voiture ne sont certainement pas confirmés pour le moment, mais des prototypes de Mustang de septième génération avec de gros pneus et une carrosserie agressive ont sillonner les rues de Detroit.

Nous avons déjà une Mustang Dark Horse à haut rendement disponible avec 500 chevaux (à aspiration naturelle), et avec le PDG de Ford (Jim Farley) étant un grand fan de performance, voir une GT500 dingue avec plus de 800 ch n'est pas à exclure. Jusque-là, il y a encore 760 raisons de profiter de la Ford Mustang de sixième génération.

Galerie: Ford Mustang Dark Horse (2023)