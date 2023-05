La Ford Mustang de sixième génération appartient désormais au passé. En effet, le célèbre pur sang américain a été abandonnée en raison du lancement du tout nouveau modèle, et le dernier exemplaire est sorti d’usine le 6 avril 2023. Nous n'avons pas encore vu la nouvelle Mustang en action, mais avant que cela n'arrive, il est temps de se rappeler de quoi Mustang Mach 1 (voir ci dessous) sortante est capable.

Une nouvelle vidéo de la chaîne AutoTopNL nous emmène sur l'autoroute pour un test de vitesse maximale de la Ford. Durant sa course, elle atteint une vitesse maximale d'environ 173 miles par heure (soit 278 kilomètres par heure). La vidéo a été enregistrée sur un tronçon de l'autoroute allemande, sans restriction, où de telles vitesses sont légales.

Galerie: Ford Mustang Mach 1 (2021)

7 Photos

Le moteur de la Bullitt et les composants des Shelbys

Cette performance et le rugissement du V8 sont le fruit d'un moteur atmosphérique de 5,0 litres sous le capot. Dans la version Mach 1, il génère 480 chevaux ce qui correspond à la Bullitt. Cette voiture particulière a une boîte de vitesses manuelle à six vitesses, ce qui affecte probablement un peu les performances mais garde tout le plaisir entre les mains du conducteur. Pourtant, lorsque votre objectif est la vitesse maximale du véhicule et non les temps de piste, cela ne fait presque aucune différence si vous avez deux ou trois pédales avec lesquelles s’amuser.

En parlant de la boîte manuelle à six vitesses Tremec, c'est l'un des composants que la Mach 1 emprunte à la Shelby GT350 (voir ci-dessus), avec le collecteur d'admission, l'adaptateur de filtre à huile, le refroidisseur d'huile moteur et les sous-châssis avant et arrière. Le système de refroidissement de l'essieu arrière, ou encore le diffuseur arrière proviennent, eux, de la Shelby GT500 haut de gamme.

En guise de note finale, il est bon de mentionner que sur le papier, la Mustang Mach 1 a une vitesse de pointe de 166 mph (267 km/h). Mais comme c'est souvent le cas avec les véhicules hautes performances, les chiffres d'usine sont sous-estimés car nous voyons une vitesse de pointe légèrement plus élevée dans la vidéo. Gardez à l'esprit que les lectures sur le tableau de bord numérique pourraient être légèrement décalées par rapport à la vitesse réelle mesurée par le GPS du véhicule.