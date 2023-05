Une bonne combinaison entre du bon matériel et des bons logiciels peuvent insuffler à des voitures de sport banales des niveaux de puissance dignes d'une supercar. Deux exemples de ce type s'affrontent dans une nouvelle vidéo de Carwow, qui oppose une Ford Mustang modifiée à une BMW M3 modifiée.

La Mustang est équipée du moteur V8 Ford de 5,0 litres, mais aussi d'un nouveau compresseur qui porte sa puissance à 859 ch et son couple à 902 Nm. Une boîte manuelle à six rapports s'intercale entre le moteur et les pneus arrière. Le coupé pèse 1 720 kg. Il est plus lourd que la berline BMW, qui pèse 1 595 kg.

Galerie: 2024 BMW M3 CS

82 Photos

La BMW M3 est toujours équipée du six cylindres en ligne de 3,0 litres de la marque, mais le préparateur a remplacé le système biturbo par un système monoturbo. La voiture développe en fait 950 ch 1 100 Nm de couple, mais elle est déréglée pour cette bataille parce qu'elle ne court pas sur une surface préparée, ce qui se voit. Cependant, la BMW développe toujours une puissance absurde de 850 ch et un couple de 950 Nm. Une boîte de vitesses automatique à sept rapports transmet la puissance aux roues arrière.

La Mustang a remporté les deux premières courses, la BMW ayant du mal à transmettre sa puissance au sol. Cela a donné à la Ford un avantage significatif, que la BMW n'a pas pu combler, mais plusieurs courses ultérieures ont vu cet écart se réduire, la BMW battant la Mustang lors de la toute dernière course. Toutefois, c'est toujours la Ford qui a réalisé le 400 mètres le plus rapide, en 11,5 secondes, alors que la BMW avait besoin de 11,7 secondes.