La production de la Ford Mustang, de génération S550, serait terminée. La dernière aurait quitté la chaîne de montage le 6 avril 2023. Il s’agit d’un coupé Oxford White Premium à moteur EcoBoost (non illustré ci-dessous), selon Motor Trend, une information confirmée par Motor1.com USA qui a contacté Ford.

La Mustang S550 de sixième génération a fait ses débuts le 5 décembre 2013 et a été mise en vente pour l'année 2015. Plusieurs moteurs étaient disponibles, dont le quatre cylindres EcoBoost de 2,3 litres, un V6 et le V8 de 5,0 litres. De plus, il y avait le V8 atmosphérique de 5,2 litres pour la Shelby GT350 et la version suralimentée de celui-ci pour la GT500.

Pendant une grande partie de sa vie, la Mustang S550 a connu un bon succès dans sa catégorie. En 2022, Ford a annoncé que le modèle était la voiture de sport la plus vendue au monde, citant des données de S&P Global Mobility. L'entreprise en a vendu un peu moins de 70 000 en 2021.

Dodge : l'épine dans le pied

Cependant, la Mustang a lutté contre la Dodge Challenger ces dernières années. En 2021, Dodge a livré 54 314 unités de sa muscle car, contre 52 414 pour la Ford. La tendance s'est poursuivie en 2022 avec un volume de 55 060 véhicules pour la Challenger et 47 566 exemplaires pour la Mustang.

Dès le premier trimestre 2023, la Ford Mustang est de retour en tête face à sa rivale. La belle Bleu en est déjà à 14 711 exemplaires vendus contre 11 371 unités pour la Challenger.

Avec une nouvelle Mustang à venir plus tard cette année et Dodge présentant ses Last Call Challengers, nous sommes curieux de voir quel modèle remportera la couronne cette année aux États-Unis.

La puissance du V8

La nouvelle Mustang S650 de septième génération devrait commencer à arriver chez les concessionnaires cet été. Au lancement, trois variantes de groupes moto-propulseurs seront disponibles. Le moteur de base est toujours un quatre cylindres EcoBoost turbocompressé de 2,3 litres développant 315 chevaux et 474 Nm. En version standard, la GT dispose d'un V8 de 5,0 litres développant 480 chevaux et 562 Nm. Le système d'échappement de performance actif en option fait passer ces chiffres à 486 ch et 566 Nm. La version Dark Horse augmente, légèrement, la puissance du V8 à 500 ch mais toujours avec 566Nm.

Il subsiste déjà des rumeurs sur des Mustangs plus puissantes. Des photos d'espionnage pourraient nous donner un aperçu de la nouvelle GT500. Il existe également des rapports sur un modèle inspiré de la GT3 et axé sur la piste.La Mustang semble avoir un bel avenir devant elle.