Ford met la touche finale à la prochaine génération du Ranger et de la Mustang, la première devant être présentée le 24 novembre et la seconde probablement l'année prochaine. Avant de prendre une retraite bien méritée, les T6 (Ranger) et S550 (Mustang), comme les appellent les aficionados de l'ovale bleu, ont été inexplicablement (mais osons le dire brillamment) mariés pour créer un pick-up sauvage avec la face avant de pony car.

Basé en Thaïlande, ce préparateur se nomme "What Ford" et est l'auteur d'une fusion surprenante (bien que plutôt incestueuse) entre deux modèles qui ne pourraient pas être plus différents. La construction personnalisée est basée sur le Ranger sortant, avec des élargisseurs d'ailes bombés, des feux arrière noirs mats et des roues Force Off-Road noires enveloppées de caoutchouc tout-terrain.

La pièce maîtresse est sans aucun doute l'étrange greffe du visage avec le logo du poney placé devant et au centre. Le design et la forme de la calandre sont similaires à ceux du coupé sport, tout comme les prises d'air latérales. Alors que la forme des phares est restée intacte, What Ford a modifié leur intérieur en ajoutant trois bandes de feux de jour à LED pour refléter l'ensemble des phares de la 'Stang. Le tuner a également ajouté une deuxième bande de feux dans le pare-chocs pour renforcer le message.

Pour compléter les efforts déployés et renforcer le lien avec la Mustang, on retrouve les badges du poney sur les ailes avant ainsi que les deux bandes blanches qui rappellent une version Shelby de la voiture de sport la plus populaire au monde pour la sixième année consécutive. La "Mustanger", comme nous l'avons baptisée, a certainement l'air d'un modèle à part entière, mais cette vidéo aurait pu être meilleure, car certaines séquences montrent l'engin avec le capot ouvert.