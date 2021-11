Depuis qu'elle est devenue une voiture mondiale, la Ford Mustang a peut-être perdu un peu de sa splendeur et de sa légende par rapport à sa première génération. En effet, dans le contexte où les quelques exemplaires vus en Europe étaient importés et où nous ne pouvions apprécier la Mustang et son moteur V8 que dans les jeux vidéo, imaginez l'effet produit par la présentation de ce concept, en 2006.

Car notre concept oublié d'aujourd'hui, est un modèle très spécial, qui il réunit l'héritage de l'une des voitures américaines les plus emblématiques, avec la vision du design de l'un des noms les plus réputés que l'industrie automobile ait jamais connu : Giugiaro.

Galerie: Ford Mustang Giugiaro Concept (2006)

24 Photos

En fait, la création de cette Ford très spéciale est née au sein d'Italdesign (une société qui fait désormais partie du groupe Volkswagen), dans le cadre d'un projet dirigé par Fabrizio, le fils du légendaire Giorgetto.

Et pourquoi avons-nous choisi ce modèle ? Eh bien, parce qu'elle est vraiment unique et que son design brut et simple a été enrichi par la touche personnelle et les traits de l'un des studios de design italiens les plus célèbres au monde.

Le concept, basé sur la Mustang GT de cinquième génération, a été dévoilé au salon de l'automobile de Los Angeles en 2006 et a rapidement attiré l'attention de toutes les personnes présentes. Au final, la réinterprétation esthétique a été un véritable succès : la voiture était toujours une Mustang, mais ses lignes étaient beaucoup plus frappantes que d'habitude.

Sur le plan esthétique, les caractéristiques sont nombreuses : les grandes roues en alliage de 20 pouces, le toit en verre, la peinture orange vif, etc. Cependant, il y a un élément qui se distingue des autres : les incroyables portes à ouverture en élytre. Quelque chose, par ailleurs, plus typique d'une Lamborghini que d'une Mustang.

Mais nous ne devons pas nous arrêter là. La largeur de l'essieu avant a été augmentée de 30 millimètres, tandis que l'essieu arrière a été augmenté de 80 millimètres. En outre, les panneaux de carrosserie ont été créés au siège d'Italdesign à Turin, en Italie, et des passages de roue en fibre de carbone ont été installés.

L'intérieur présentait des accents orange et une sellerie en cuir de poney (certainement pas au goût de tous). Cerise sur le gâteau, le moteur à essence V8, avec 4,6 litres de cylindrée et un compresseur volumétrique, annonçait pas moins de 500 ch. Cette augmentation de la puissance s'est également accompagnée d'un certain nombre d'améliorations du châssis. Ce concept a été décrit par son créateur comme le résultat de "30 000 heures de sang, de sueur et de larmes", rien que ça.