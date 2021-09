Aujourd'hui, Bugatti est une marque connue dans le monde entier pour ses voitures de sport spectaculaires et exubérantes, offrant une puissance et des vitesses de pointe démentielles. Tout cela, grâce à deux modèles, la Veyron et la Chiron... avec tous leurs dérivés et séries spéciales.

C'est le cas depuis que la marque a été ramenée à la vie par le groupe Volkswagen au début du millénaire. Mais si l'on regarde en arrière, l'histoire de Bugatti est jalonnée de voitures de luxe qui n'étaient pas nécessairement des coupés ou des supercars à leur époque. Et c'est dans cette tradition qu'est née la Bugatti 16C Galibier Concept, un concept qui a été présenté à quelques heureux élus le 12 septembre 2009.

Quelques jours plus tard, les photos ont été communiquées à la presse et le modèle a été officiellement présenté au public avant le Salon de l'automobile de Genève 2010. En fait, l'accueil a été si bon qu'un modèle de production dérivé de ce concept était attendu quelques années plus tard.

Depuis lors, de nombreuses rumeurs ont circulé sur le modèle, et même sur le nom (Royale ?) sous lequel le grand coupé pourrait arriver sur le marché. Cependant, ce projet n'a jamais abouti et, à ce jour, Bugatti est resté fidèle à sa formule de puissance infinie et de modèles très limités, tels que la Divo, la Centodieci ou la Voiture Noire elle-même.

Le prototype en question portait un curieux nom qui mêle la 16C, en référence au célèbre moteur 16 cylindres de la marque, au terme Galibier. Si vous êtes un amateur de vélo, vous associerez ce terme au célèbre col du Tour de France, bien que dans ce cas, sa présence soit due à la Bugatti Type 57 Galibier des années 1930.

Mécaniquement, le modèle était propulsé par le moteur W-twin de 8,0 litres à 16 cylindres et quatre turbocompresseurs mentionné plus haut. Bien qu'aucun chiffre officiel n'ait été fourni à l'époque, il a été suggéré que sa puissance était supérieure à 1000 ch et que sa vitesse de pointe était proche de 380 km/h.

Nous parlons d'un modèle avec transmission intégrale, freins en carbone céramique et moteur avant, positionné longitudinalement, qui avait une grande particularité : le capot s'ouvrait au moyen de deux battants, dans le plus pur style des voitures classiques.

Tout cela, enveloppé dans une carrosserie qui comprenait quelques zones chromées et qui laissait place à un intérieur d'un luxe maximal, rempli de matériaux nobles et doté d'un système multimédia très avancé pour l'époque.

Ainsi, les quatre occupants pouvaient voyager dans une atmosphère des plus raffinées et sophistiquées. Cela a également été réalisé, en partie, grâce à un chronographe Parmigiani Reverso Tourbillon, qui pouvait être retiré du tableau de bord si vous souhaitiez le porter au poignet.