Au milieu des années 2000, il était devenu presque normal de critiquer la BMW Série 7 E65 conçue par Chris Bangle pour son design, qui s'éloignait trop de la précédente E38, plus traditionnelle. Mais dans le même style que la Série 7, Bangle a également conçu la Série 5 (E60), la Série 6 (E63) et le Roadster Z4.

Toutes ces voitures, qui, à ce jour, ne sont pas très populaires auprès de certains amateurs de BMW, ne sont pas arrivées sans précurseur. Chris Bangle, qui venait d'arriver chez BMW, a conçu un prototype qui anticipait bon nombre des solutions stylistiques qui apparaîtraient plus tard sur les modèles que nous venons de mentionner. Il s'agissait du concept Z9, présenté en 1999 avec pour mission de montrer comment l'entreprise de Munich allait évoluer et passer du deuxième au troisième millénaire.

Une tâche difficile

Munich avait de grands espoirs pour Chris Bangle. Arrivé après une brillante carrière qui l'a vu dessiner des modèles très appréciés comme le Coupé Fiat et les Alfa Romeo 145 et 146, le designer originaire de Ravenna (Ohio) a été appelé par BMW parce que les dirigeants et les actionnaires de l'entreprise voulaient changer complètement de direction et abandonner définitivement le style qui était encore défini par l'Autrichien Boyke Boyer dans les années 60.

Sur la question de la rupture avec la tradition, ils étaient certainement satisfaits. La Z9 était une nouveauté, non seulement parce qu'elle avait une configuration grand tourisme avec quatre portes qui s'inséraient dans une carrosserie de coupé avec des roues de 20" à l'avant et de 21" à l'arrière, mais aussi parce qu'elle avait des surfaces concaves et convexes, des angles aigus et des lignes plus sinueuses. Son style était du genre "minimalisme sain".

Il avait déjà l'iDrive

La Z9 disposait d'un habitacle spacieux, d'un empattement de 3,1 mètres et d'une ergonomie bien pensée puisqu'il n'y avait pas de boutons pour gérer toutes les commandes, de la climatisation à la radio en passant par le contrôle de la traction, juste un bouton sur le tunnel central à partir duquel tout pouvait être commandé. Il s'agissait d'un système qui anticipait de quelques années le célèbre iDrive. La boîte de vitesses automatique était commandée par deux boutons sur le volant.

L'un des éléments les plus innovants de la Z9 était ses très étranges portes à ailettes. La voiture avait quatre portes à ailettes : deux à l'avant et deux à l'arrière. Ceux du même côté pouvaient s'ouvrir ensemble, comme s'il s'agissait d'un seul élément, ou pouvaient être ouverts indépendamment.

Après le coupé, le cabriolet

Au salon de l'automobile de Francfort 1999, où la Z9 est présentée au public pour la première fois, l'accueil était froid, mais la direction de BMW s'attendait à ce genre de réaction du public et a dit à Chris Bangle de continuer dans la même direction. C'est ainsi qu'à peine un an plus tard, Bangle a personnellement dévoilé le concept du cabriolet Z9. La version ouverte était plus courte (4,76 mètres de long), plus légère, et bien sûr sans les lourdes portes du Z9. Ce concept avait des éléments en commun avec le premier Z4.

Sur le plan mécanique, au lieu du V8 de 245 ch de la BMW 740d qui équipe la Z9, la version cabriolet du concept opte pour un V8 essence de 4,4 litres de 286 ch, le même moteur que la BMW 540i. La Z9 découvrable présentait également un habitacle plus avancé, plus proche de celui d'une voiture de série. Le tunnel central, la partie supérieure du tableau de bord et le système d'infodivertissement avec moniteur central étaient modernes et bien exécutés et montraient clairement à quoi ressembleraient les futures BMW de production. Pourtant, même le cabriolet Z9 n'a pas réussi à conquérir le cœur des passionnés.

L'héritage de Bangle

En 2009, après dix ans, le créatif américain a quitté l'entreprise et a été remplacé par Adrian van Hooydonk, un designer néerlandais qui a été formé par Bangle.

Aux côtés de van Hooydonk, de nombreux autres designers ont travaillé sur le style des BMW : Jacek Froechlich, Karim Habib, Domagoj Dukec et Jozef Kaban, qui sont responsables du style actuel des voitures de l'entreprise.

Pour en revenir à la BMW Z9, elle est tout simplement tombée dans l'oubli au début des années 2000. Il est toutefois incroyable qu'une voiture connue seulement par une poignée d'initiés ait eu une telle influence sur la production de l'entreprise munichoise pour des générations entières de modèles. Il n'a pas été apprécié, peut-être pas compris, mais il a eu le mérite d'oser. Le courage, dont BMW ne manque certainement pas, reste l'un des ingrédients du succès.