Aujourd'hui, dans la rubrique des concepts oubliés, nous voulons revenir sur un concept que vous ne connaissez peut-être pas, et qui nous tient à cœur tant sa silhouette est si agréable à regarder. Ce concept, on le doit à Peugeot, qui au début des années 2000, lança sa grande berline, la 607.

La Peugeot 607 fut produite de 1999 à 2010, soit une carrière de 11 ans. Au total, le constructeur au lion a écoulé près de 170 000 exemplaires de sa berline haut de gamme. Peugeot misait tellement sur le succès de sa 607 qu'il a tenté plusieurs projets dont un mort-né

Peugeot 607 Pescarolo Peugeot 607 Paladine

On peut citer la Peugeot 607 Paladine, ou encore, la 607 Féline et la 607 Pescarolo. Le fabricant de Sochaux avait un autre concept, jamais présenté au public, et qui n'a malheureusement pas été commercialisé. Il s'agit de la 607 Coupé, que Peugeot nomme Z9 puisque avant sa sortie, la berline portait le code prototype Z8.

L'idée était de créer la Peugeot 607 Coupé, au cas où la direction de Peugeot souhaitait un jour ou un autre commercialiser un tel modèle. Le constructeur français a donc confié la réalisation de ce prototype à Heuliez qui a façonné la Peugeot Z9 dans ses ateliers.

Finalement, ce projet n'a pas été retenu, la Peugeot 607 est restée une berline jusqu'à la fin de ses jours. La Peugeot Z9 a donc été mise au placard, jusqu'à ce que le Musée de l'Aventure Peugeot en prenne possession et la remette sur le devant de la scène en 2009.

Il n'existe que très peu d'informations à propos de ce concept, il est tout simplement admis que le Coupé reposait sur une Peugeot 607 V6 qui développait à l'époque 204 ch en diesel (2.7 V6 HDi), et 210 ch en version essence (3.0 V6). Cette maquette optait pour la motorisation essence.

Esthétiquement, la Peugeot Z9 affiche le même langage stylistique que la Berline, à savoir, des feux en forme d'amande et une entrée d'air sur le pare-chocs avant portant deux feux antibrouillards. Dans la partie arrière, la chute du pavillon de toit est naturellement plus prononcée et les feux du Coupé sont un peu plus effilés. On notera que ce concept portait aussi deux canules d'échappement.

S'il n'a jamais été en concession, ce concept a tout de même fortement inspiré un autre modèle Peugeot qui arrivera sur le marché un peu plus tard. Il s'agit de la Peugeot 407 Coupé qui lui ressemble énormément, à l'avant comme à l'arrière (les feux étaient différents à l'arrière), mais qui avait un habitacle complètement différent et des dimensions réduite.

De nos jours, Peugeot ne compte plus de modèles coupés dans son catalogue. La marque au lion préfère miser sur les SUV, les citadines et les berlines. L'actuelle Peugeot 508, modèle le plus haut de gamme que vous puissiez vous offrir de nos jours, n'existe et n'existera pas en Coupé. Peugeot a tenté de raviver la flamme des coupés il y a quelques années avec le concept Peugeot E-Legend, mais le projet est tombé à l'eau. Dommage, car ce concept a fait l'unanimité auprès du public...