Après un retard de développement et une longue campagne de teasing, la Dodge Challenger SRT Demon 170 est enfin là, et elle affiche des caractéristiques époustouflantes. Lorsqu'il fonctionne au carburant E85, le V8 suralimenté de 6,2 litres développe une puissance de 1 025 chevaux à 6 500 tr/min et un couple de 1 281 Nm à 4 200 tr/min. Même avec de l'essence E10, la puissance reste de 900 ch et 1 098 Nm de couple.

Lorsqu'elle développe la totalité de ses 1 025 ch, la Demon 170 peut atteindre 100 km/h en 1,66 seconde. Elle parcourt le 400 mètres en 8,91 secondes à 243 km/h, selon les critères de la NHRA.

Galerie: Dodge Challenger SRT Demon 170 2023

51 Photos

Un moteur démoniaque

Il ne s'agit pas d'une simple Demon modifiée. Pour atteindre ces performances impressionnantes, Dodge a dû remplacer la quasi-totalité de la chaîne cinématique. L'arbre à cames est le seul élément majeur qui a été repris du moteur de base. La cylindrée du compresseur passe à 3,0 litres, contre 2,7 litres pour la Demon, et le corps de papillon est de 105 millimètres, au lieu de 92 mm sur le modèle précédent. La pression de suralimentation est désormais de 21,3 psi, contre 15,3 psi pour la Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody.

La Demon 170 est dotée d'un système de gestion intelligente du moteur qui peut déterminer le pourcentage d'éthanol contenu dans l'essence. Le système ajuste l'alimentation en carburant et le calage de l'étincelle pour optimiser la puissance du groupe motopropulseur. Le tableau de bord affiche même la proportion d'éthanol. La puissance totale de 1 025 ch est disponible lorsque la proportion est supérieure à 65 %.

La transmission reste une boîte automatique à huit rapports, et la Demon 170 bénéficie d'une version améliorée du TransBrake 2.0.Les accessoires Dodge Direct Connection permettront aux amateurs de courses de vitesse de commander des pièces telles qu'une barre de harnais, un panneau de suppression de siège arrière en fibre de carbone et même un parachute.

Le reste de l'équipement

À l'arrière, un jeu de pneus radiaux Mickey Thompson ET Street R 315/50R17 assure de transmètre la puissance au sol. À l'avant, on trouve des pneus plus mince 245/55R18. Cependant, ces pneus ne fonctionnent pas bien par temps humide ou froid, c'est pourquoi Dodge propose un ensemble roues et pneus en option pour les moments où les pneus radiaux ne sont pas appropriés.

Les acheteurs peuvent perdre beaucoup de poids en achetant un autre jeu de jantes en option qui combine l'aluminium forgé et la fibre de carbone. Avec ces roues, la Demon 170 perd 9,1 kg à l'avant et 5,4 kg à l'arrière par rapport à une Challenger Redeye Widebody.

La suspension se compose d'amortisseurs Bilstein adaptatifs qui rehaussent l'arrière de 0,99 centimètre. Le réglage du mode Drag modifie la configuration pour rendre l'avant plus ferme tout en adoucissant l'arrière. Par rapport à une Challenger Hellcat Redeye Widebody, la 170 dispose également de ressorts et de barres stabilisatrices plus souples qui améliorent le transfert de poids lors d'un décollage.

Un look diabolique

Le design de l'avant reprend en grande partie celui de la Demon précédente, mais la 170 n'a pas d'élargisseurs d'ailes. Un nouveau badge comporte un tatouage 170 sur la nuque et des yeux jaunes, ce qui fait allusion au carburant E85.

Le Demon 170 est disponible en 14 couleurs extérieures. Toutes sont disponibles avec le noir satiné sur le capot, le toit et le coffre.

À l'intérieur, les acheteurs peuvent obtenir la Demon 170 avec seulement un siège conducteur recouvert de tissu et sans banquette arrière. Pour limiter le poids, il est possible de demander à ce que la voiture soit dépourvue de tapis de coffre, d'isolation phonique et d'une chaîne stéréo à deux haut-parleurs.

Pour ceux qui veulent du luxe avec leur démon, un mélange d'Alcantara noir et de cuir Laguna est disponible. Cette configuration comprend également des sièges chauffants et ventilés, un volant chauffant et une chaîne stéréo à 18 haut-parleurs. Un toit ouvrant est proposé en option.

Le démon à l'honneur

La Demon 170 est vendue en amérique du nord à 90 000 €. Dodge prévoit d'en fabriquer 3 300 exemplaires, 3 000 pour les États-Unis et 300 pour le Canada. Cependant, le nombre final dépendra de la capacité de production car l'entreprise ne les fabriquera que de juillet au 31 décembre 2023.

Dodge commencera à prendre les commandes le 27 mars 2023. L'entreprise donnera la priorité aux commandes effectuées par les concessionnaires au prix de vente conseillé afin d'éviter les majorations.

Les propriétaires d'une Challenger SRT Demon de 2018 pourront demander un numéro de VIN Demon 170 correspondant au modèle précédent. Par exemple, si quelqu'un possède la 47e Demon, il pourra obtenir la 47e 170.

Les acheteurs recevront un pack comprenant une carafe Demon avec le nom du propriétaire et le numéro d'identification du véhicule gravés, des dessous de verre et des cubes de whisky portant le logo Demon, des verres à glace, un couvercle de badge de suralimentation Demon 1700.