La Charger Daytona SRT Concept, modèle purement électrique, occupe le devant de la scène sur le stand Dodge du SEMA avec sa peinture rouge Stryker, mais les traditionalistes seront heureux d'apprendre que le moteur à combustion n'est pas négligé pour autant. Grâce à sa gamme de pièces de performance Direct Connection qui ne cesse de s'élargir, le constructeur de muscle cars présente une famille de crate engines de la série HurriCrate et une gamme Hellephant actualisée avec des niveaux de puissance délirants.

Le HurriCrate est basé sur le nouveau moteur Hurricane de 3,0 litres à six cylindres en ligne avec deux turbocompresseurs. La version Cat 1 a été évaluée à 420 ch et 635 Nm de couple tandis que la version Cat 3 est bonne pour 550 ch et 720 Nm. Attention, Dodge précise qu'il s'agit d'estimations préliminaires et que les chiffres définitifs peuvent changer.

Dodge HurriCrate et Hellephant crate engines

Nous savons que la version HurriCrate Cat 1 dispose du couple maximal à partir de 2 500 tr/min, tandis que la version Cat 3, plus puissante, le délivre à 3 500 tr/min. La plus puissante des deux sera la première à être commercialisée au deuxième trimestre 2023, tandis que la version de base devrait être lancée sur le marché au premier trimestre 2024. En outre, un moteur de course HurriCrate Cat X est en préparation, avec un Drag Pack et une puissance estimée à environ 1000 chevaux.

Quant à la gamme Hellephant remaniée, elle se compose désormais de quatre moteurs avec un compresseur de 3,0 litres. Le C30 développe 900 ch, suivi du A30 avec 1 000 ch, du C170 avec plus de 1 000 ch et du A170 avec plus de 1 100 ch. La seule valeur de couple publiée par Dodge est celle de l'A30, qui produit un énorme 1 292 Nm.

Si vous vous demandez comment les noms ont été choisis pour ces moteurs de la famille Hellephant, les lettres "C" et "A" indiquent s'il s'agit d'un bloc en fonte ou en aluminium. Les détails complets et définitifs concernant les spécifications et les prix des familles de moteurs crate HurriCrate et Hellephant seront divulgués l'année prochaine.

