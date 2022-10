Si vous êtes du genre à avoir le pied lourd sur les autoroutes françaises, méfiez-vous, car la gendarmerie est désormais dotée de plusieurs Alpine A110 capables de prendre en chasse n'importe quel modèle. Avec ses 252 ch, le coupé français a de quoi impressionner les automobilistes, mais ce n'est rien comparé à la Dodge Challenger SRT Hellcat que vient de recevoir la police texane.

Avec une puissance de plus de 1000 ch (véhicule modifié), la sportive américaine est plus intimidante que la Française. Ce n'est certes pas la voiture idéale dans les courbes, mais en ligne droite, elle est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 4,0 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 320 km/h (ou plus).

Avant que vous ne criiez au scandale, cette voiture de police n'a pas été achetée avec l'argent des contribuables américains, mais saisie à un délinquant qui a été condamné pour divers crimes et qui a utilisé cette Dodge pour fuir les policiers à plus de 200 km/h sur autoroute.

La Challenger SRT Hellcat a changé de camp, elle sera dorénavant utilisée par les forces de l'ordre pour des missions bien précises. C'est avant tout un véhicule d'image, dont le but est de sensibiliser les automobilistes et de les inciter à lever le pied afin de ne pas dépasser les limitations de vitesse en vigueur.

Dans son nouveau rôle, la Dodge Challenger SRT Hellcat porte la livrée classique des véhicules de police américains. Plusieurs éclairages ont été ajoutés, ils sont visibles sur la calandre, les jupes latérales, le pare-brise et les prises d'air du capot. D'après nos confrères du site Carbuzz, ce n'est pas la première Dodge Challenger à avoir été saisie puis transformée en véhicule de police. Un autre exemplaire aurait été saisi à un trafiquant de drogue.

D'après le même site, les policiers n'utiliseraient que la clé noire du véhicule. Dans ce cas, la voiture ne délivre pas sa pleine puissance. Elle produit "seulement" 500 ch, soit la moitié de sa puissance maximale.