Toute voiture peut servir de véhicule de police, même si elle n'est pas pratique. Dubaï est célèbre pour sa flotte de police remplie de Lamborghini, Bugatti, et autres. Les services de police américains sont un peu plus réservés, optant pour des Dodge Charger et des Ford Explorer, mais un département ajoute de temps à autre quelque chose de plus piquant à sa flotte. C'est ce qu'a fait récemment un département du shérif de Floride.

Le bureau du shérif du comté d'Escambia en Floride a ajouté une Chevrolet Corvette Z06 C7 à sa flotte. Le bureau du shérif a donné au coupé un nouvel habillage à l'effigie du département. La calandre, le pare-brise, les ouvertures du bouclier avant, les seuils latéraux et les conduits d'admission de la custode arrière sont équipés de feux de police. Le financement de l'habillage et de l'amélioration de l'éclairage a été assuré par la Fondation du shérif du comté d'Escambia.

Galerie: La Chevrolet Corvette Z07 du shérif

4 Photos

La Chevrolet n'a pas coûté d'argent aux contribuables. Le département de police a écrit : "Elle a été saisie à un suspect de crime." La police confisque souvent des véhicules et d'autres biens par le biais d'une disposition controversée appelée confiscation des biens civils, qui permet aux forces de l'ordre de prendre les biens d'un suspect sans condamnation.

La Corvette Z06 va ajouter beaucoup de puissance à la flotte du département. Le V8 6,2 litres suralimenté développe une puissance de 650 chevaux et un couple de 881 Nm. Le moteur transmet la puissance aux roues arrière et le coupé peut atteindre une vitesse de pointe de 329 km/h. Cependant, ce n'est pas le véhicule le plus fantastique pour transporter des suspects en prison ou pour des courses poursuites.

Mais le bureau du shérif du comté d'Escambia n'en a pas l'utilité comme véhicule de patrouille. Au lieu de cela, le bureau utilisera la voiture pour des événements. En 2017, la police de Milan a confisqué une Ferrari 458 Spider à un mafieux italien et l'a utilisée pour montrer aux jeunes que le crime ne paie pas.