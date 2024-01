Le Corvette Museum a publié une répartition complète des ventes de Chevrolet Corvette en 2023, nous donnant un aperçu de la façon dont les acheteurs ont spécifié leurs voitures au cours de l'année écoulée.

Parmi les 53 785 Corvette vendues, seules 6 413 étaient des Z06. Et parmi ces Z06, seulement 20 étaient peintes couleur café, la teinte marron illustrée ci-dessus.

La production de la Corvette a augmenté de 108% par rapport à 2022, probablement en raison de la réduction des contraintes d'approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19.

Selon les données publiées par Corvette Blogger (voir le lien en bas de cette page), Chevrolet a construit 27 943 coupés et 25 842 cabriolets en 2023, soit une répartition de 52/48. Il est intéressant de noter que l’écart est inversé lorsque l’on regarde uniquement les Z06, avec 3 109 coupés et 3 304 cabriolets produits.

Ces chiffres à l’avantage de la version cabriolet sont compréhensibles car, franchement, qui n’aimerait pas mieux entendre les 8 600 tr/min du V8 américain cheveux au vent ?

Les teintes populaires de la Corvette

Les choses deviennent plus intéressantes une fois que l’on examine les ventes par couleur. Le rouge Torch Red a été la teinte la plus populaire, avec 7 896 unités produites (15% de toutes les ventes de Corvette en 2023). Il est suivi de près par le blanc Arctic White, avec 7 216 voitures, puis le noir avec 6 403 unités écoulées

Chevrolet n'a vendu que 536 Corvette café, soit moins de 1% de toute la production en 2023. Parmi ces voitures, 516 étaient des Stingray. Les Z06 restantes ont été réparties en deux avec dix coupés et autant de cabriolets.

Si vous possédez une Z06 marron, sachez simplement que vous détenez l'une des Corvette à moteur central les plus rares de la planète, ce qui contribuera à augmenter le prix de la voiture lors d'une vente aux enchères dans le futur... D’autant plus que Chevrolet n’en construira plus, puisque la marque a supprimé la couleur café et le bleu Elkhart Blue de la gamme de couleurs de la Corvette pour 2024. Ils sont remplacés par le bleu Riptide Blue et Cacti, une sorte de teinte vert-gris présentée pour la première fois sur l'E-Ray (voir ci-dessus).

Galerie: Chevrolet Corvette E-Ray (2024)

22 Photos

Le café n'était pas la seule couleur impopulaire de la Corvette en 2023. À l'avant-dernière place se trouve la teinte Silver Flare, avec seulement 1 695 unités produites. Elle est suivie par l’Accelerate, la couleur jaune vif, avec 1 898 voitures construites. Ces teintes ne représentent respectivement que 3% et 4% de la production.