Vous vous souvenez de la légendaire C6.R engagée par Chevrolet en 2005 ? Il s'agit d'une voiture de course très importante dans l'histoire des États-Unis de par son palmarès (victoire aux 24 Heures du Mans et de l'American Le Mans Series) et sa sonorité !

La chaîne YouTube "19Bozzy92 s'est rapprochée de cette C6.R, châssis 001, lors d'un Championnat Endurance Racing Legends qui s'est déroulé récemment sur le circuit du Mugello en Italie. Selon la chaîne, il s'agit de la Corvette conduite par Jan Magnussen (le père de Kevin Magnussen, pilote de F1 chez Haas) alors qu'elle affrontait Jörg Bergmeister dans la Porsche Flying Lizard à Laguna Seca en 2009 pour l'une des arrivées les plus mémorables de l'histoire des courses.

Le meilleur V8 ?

Après l'épreuve, le châssis 001 a été réparé et a participé à l'intégralité de l'American Le Mans Series 2010 et aux 24 Heures du Mans de cette année-là. La Corvette est ensuite vendue à une équipe privée et ramenée au Mans en 2011, où elle l'emporte dans sa catégorie. Elle est désormais utilisée en privé lors d'événements dans toute l'Europe.

Le V8 de 5,5 litres sonne aussi bien qu’il y a plus de dix ans, et bien que le son rauque n'ait évidemment rien à voir avec celui d'une F1 de 2006-2013, il est tout aussi plaisant à écouter et on ressent toute l'âme de la voiture.

Grâce à la chaîne 19Bozzy92, nous obtenons même des images de l'intérieur du cockpit, qui nous donnent une idée de la façon dont le bruit se traduit dans l'habitacle. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour pouvoir la piloter pendant au moins quelques tours...