La Corvette ZR1 sera enfin présentée officiellement. Chevrolet a annoncé ce mercredi son intention de dévoiler cet été la Corvette à moteur central la plus extrême, en publiant une courte vidéo de teasing montrant la silhouette de la voiture.

Chevrolet n'a pas encore dévoilé les caractéristiques de la ZR1, mais des rumeurs suggèrent qu'elle pourrait recevoir une version biturbo du V8 de 5,5 litres à aspiration naturelle et à vilebrequin plat que l'on trouve dans l'actuelle Z06. D'autres rumeurs suggèrent que la ZR1 pourrait également recevoir l'essieu avant électrique de l'E-Ray, faisant de la ZR1 une traction intégrale pour la première fois.

La ZR1 a été au sommet de la chaîne alimentaire de Corvette pendant trois générations consécutives, donc, quel que soit le groupe motopropulseur choisi, il faut s'attendre à une grande puissance. La dernière ZR1 développait 755 chevaux ; nous nous attendons à ce que celle-ci en développe davantage, environ 800 chevaux, si l'on en croit les rumeurs. Il est difficile de prédire les performances en l'absence de chiffres concrets sur la puissance et le groupe motopropulseur, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que le temps pour abattre le 0 à 100 sera de l'ordre de deux secondes.

Comme la dernière ZR1, ce nouveau modèle à moteur central devrait pousser l'aérodynamisme à l'extrême. Il ira encore plus loin que la Z06, déjà très aérodynamique, probablement avec un aileron et un splitter plus grands, associés à des écopes, des déflecteurs et bien d'autres choses encore. Nos photographes-espions ont filmé la voiture lors d'essais au Nürburgring l'année dernière, ce qui nous donne une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Cette voiture sera une véritable machine de piste.

La ZR1 sera également la C8 la plus chère à ce jour, au-dessus de la Stingray de base, de la E-Ray et de la Z06. Chevrolet n'a pas encore communiqué de prix, mais nous nous attendons à ce que la ZR1 soit vendue aux alentours de 150 000 dollars (140 000 euros).