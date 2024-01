Le circuit de Tsukuba, au Japon, est une piste que la plupart des passionnés de sport automobile connaissent bien notamment grâce à son inclusion importante dans les franchises Forza Motorsports et Gran Turismo. Si vous l'avez parcouru, au moins de manière virtuelle, vous savez que c'est une piste relativement compacte qui est assez difficile à cerner en raison de sa combinaison de virages longs et rapides et d'épingles à cheveux délicates.

En d’autres termes, si vous êtes familier avec le parcours, vous vous attendez à ce qu’une Corvette C6 à la carrosserie en carbone-kevlar de 1200 kg, avec un V8 de 1 300 chevaux, soit compliquée à maitriser. Et vous avez raison !

Vitesse et glissades

Dans cette vidéo, Feras Qartoumy (qui possède plusieurs records au volant d’une Corvette) effectue quelques tours d'essai avec sa C6 préparée pour le "World Time Attack" sur le circuit de Tsukuba, où il découvre rapidement que l'antipatinage est cassé. Pendant la première minute de la vidéo, avant que les pneus ne soient à température, vous pouvez constater que ces derniers sont littéralement en roues libres et que plusieurs corrections de volant sont nécessaires de la part du pilote.

Malgré cela, avec les pneus (légèrement) chauffés, il réalise toujours un temps incroyablement rapide pour un "shakedown" (une séance de tests). Une vérification rapide de la durée de la vidéo lors de son deuxième tour montre un temps au tour d'environ 54 secondes. Cela se situe à environ deux secondes du record du tour de Tsukuba pour une voiture de Formule 3, alors que la Corvette est toujours considérée, techniquement, comme un véhicule de production.

Lorsque Qartoumy a couru le Global Time Attack sur le Circuit des Amériques, à Austin, il a réalisé un temps de 2:03.850, soit environ dix secondes plus vite qu'un temps au tour d'une voiture de NASCAR. D’après son compte Instagram, il a établi des records sur 28 tracés différents et on ne sait pas si Tsukuba sera le prochain sur la liste mais il semble que toutes les chances soient du coté de Qartoumy.