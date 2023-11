Pratt Miller Motorsports a partagé ce mardi des images de la Corvette qui participera au championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2024. Nous avons ainsi un premier aperçu de l'emblématique livrée jaune qui animera de nouveau les circuits américains l'année prochaine.

Si cette Z06 GT3.R ressemble à la Corvette sortante de la saison 2023, bien d'autres choses ont changé en coulisses. Le programme d'usine Corvette Racing a fermé ses portes à la fin de la saison, remplacé par un programme géré par Pratt Miller à partir de 2024. La Z06 GT3.R courra toujours en GTD Pro, et elle disposera d'une équipe de pilotes similaire avec quatre titulaires : Nicky Catsburg, Antonio Garcia, Tommy Milner et Alexander Sims.

L'équipe, appelée Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, bénéficiera toujours du soutien de l'usine, même si les discussions entre l'équipe et Chevrolet seront probablement moins nombreuses que les années précédentes. On ne sait pas exactement ce que cela signifie pour le lien entre la route et la voiture de course au fur et à mesure de l'évolution de la saison. Comme auparavant, la Z06 GT3.R utilisera un V8 de 5,5 litres à aspiration naturelle et à vilebrequin plat, dérivé de la voiture de route Z06.

"La Corvette Z06 GT3.R ouvre de nouvelles perspectives pour Chevrolet et le programme Corvette Racing", a déclaré Mark Stielow, directeur du département Compétition de GM Motorsports, dans un communiqué publié en début d'année. "Cette voiture de course axée sur le client tire parti des enseignements de la longue et fructueuse histoire de Corvette Racing, ainsi que de l'expertise de nos équipes de conception, d'ingénierie et de motorisation de la Corvette de série."

La nouvelle Z06 GT3.R fera ses débuts en course lors de la Rolex 24 At Daytona 2024, l'épreuve d'ouverture de la saison de l'IMSA.