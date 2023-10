Il est toujours fascinant d'ouvrir une vieille grange ou un vieux garage pour voir ce qui s'y cache. Anglia Car Auctions a récemment présenté une collection de véhicules en Écosse, qu'elle vendra aux enchères dans le courant de la semaine. Parmi ces véhicules figure une Chevrolet Corvette de 1959, l'un des premiers véhicules à avoir été sortis d'une grange en ruine. L'annonce précise que la Chevrolet à conduite à gauche n'a pas de moteur ni de boîte de vitesses sous le capot, mais la voiture est livrée avec un moteur V8 démonté et une boîte de vitesses manuelle si vous êtes du genre bricoleur. Le propriétaire actuel l'a achetée dans les années 1990, et il n'y a pas de documents administratifs.

L'une des plus anciennes voitures de la grange à être vendue aux enchères est une Plymouth Coupe de 1935, dont l'extérieur est bicolore, jaune pastel et marron clair. Bien qu'elle soit plus ancienne que les autres, elle n'en a pas l'air, du moins de l'extérieur. Certes, elle a quelques bosses et sa peinture est passée, mais reste tout de même sympathique à l'œil. Il est difficile de choisir sa préférée parmi les quatre Jaguar de la collection.

L'une d'entre elles est une E-Type 3.8 Roadster de 1963 à laquelle il manque les ailes, le pare-chocs avant, le capot et le pare-brise. Les XK140 de 1955 et XK150 de 1959 (pour la plupart rouges) sont en meilleur état, mais la Jaguar 1.5 de 1947 roule toute seule, contrairement à la plupart des autres véhicules.

Parmi les autres joyaux, citons une Bond Bug 700 de 1973, une imposante Bentley MkVI noire et crème de 1952, une Ford Consul Capri rouge de 1959 et une Austin-Healey Sprite Frogeye de 1958, qui a failli passer inaperçue. La collection comprend également deux Land Rover et deux MG. Anglia Car Auctions propose 14 voitures de la collection écossaise aux enchères les 4 et 5 novembre prochains. Elles sont proposées sans réserve, car le temps n'a pas joué en leur faveur. Elles sont rouillées, mais avouez qu'elles méritent d'être sauvées.

On ne sait pas exactement depuis combien de temps ces véhicules sont restés au garage, mais la dernière fois qu'ils ont été immatriculés, c'était entre le début et le milieu des années 1980. La Type E pourrait être restée au garage pendant une cinquantaine d'années.