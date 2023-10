La Mercedes-Benz 190 SL occupe une place à part dans l'histoire de l'automobile, alliant une élégance intemporelle à une ingénierie remarquable. Présentée au début des années 1950 comme alternative à l'emblématique 300 SL, la 190 SL a été conçue pour être plus accessible tout en incarnant le luxe et les performances qui faisaient la renommée de la marque allemande à l'époque. Cela dit, tous les exemplaires de ce modèle sur la planète n'ont pas eu une belle vie.

Prenons l'exemple de cette pauvre Mercedes 190 SL blanche. Il ne s'agit pas de n'importe quelle 190 SL mais de la huitième assemblée depuis le début de la production en 1955. Sans aller trop loin dans la spéculation, nous dirions qu'il pourrait s'agir de l'une des plus anciennes 190 SL encore en un seul morceau ... mais son état n'est pas fameux.

L'équipe de WD Detailing a décidé de voir ce qu'elle était capable de faire avec cette voiture, sans procéder à une restauration complète. Les spécialistes de la restauration ont débuté la procédure en passant un sérieux coup d'aspirateur dans les moindres recoins de l'habitacle. Vous pouvez probablement imaginer la quantité impressionnante de saleté, mais une fois qu'elle a disparu, la voiture n'a pas l'air si mal en point - il n'y a pas beaucoup de rouille. On peut également voir que la voiture a été repeinte plusieurs fois dans le passé dans des couleurs différentes.

Une version plus abordable de la mythique 300 SL

Vient ensuite l'extérieur. La voiture est nettoyée avec minutie, puis il est temps de nettoyer le compartiment moteur. L'état du moteur n'est pas connu, mais le bruit court que seuls quelques mécaniciens aux États-Unis peuvent réparer ces derniers. La mousse de nettoyage recouvre l'ensemble de la voiture lors de l'étape suivante du lavage extérieur, avant qu'il ne soit temps d'appliquer de la pâte sur les panneaux de carrosserie et de les polir pour restaurer la peinture.

La 190 SL, officiellement dévoilée au salon de l'automobile de New York en 1954, fait immédiatement sensation. Ses lignes élégantes et fluides, agrémentées de passages de roues "sourcils" distinctifs, ont fait des ravages. Sous son aspect extérieur remarquable, la 190 SL est équipée d'un robuste moteur quatre cylindres en ligne de 1,9 litre. L'un des aspects les plus marquants de ce modèle était son prix abordable par rapport à sa grande sœur plus exclusive, la 300 SL "Gullwing". Alors que la 300 SL était conçue pour la compétition automobile, la 190 SL était destinée à la promenade et au tourisme, les cheveux au vent, ce qui la rendait accessible à un plus grand nombre de passionnés.