Juan Manuel Fangio est considéré par beaucoup comme le plus grand pilote automobile de tous les temps. Sa contribution au sport auto restera à jamais gravée dans l'histoire et les voitures qu'il possédait valent aujourd'hui plusieurs millions d'euros.

En 2013, la Mercedes F1 qui lui avait appartenu a été vendue pour 22 millions d'euros et, deux ans plus tard, en 2015, la Ferrari 290 MM qui avait été construite pour lui en 1956 est même montée jusqu'à 25,5 millions d'euros.

Aujourd'hui, c'est encore un autre modèle lui ayant appartenu qui nous intéresse et qui pourrait battre de nouveaux records : sa Mercedes 300 SL Roadster de 1958. La maison d'enchères RM Sotheby's placera ce modèle sur le marché en mars prochain.

Un lien particulier

Juan Manuel Fangio a beau être associé à plusieurs constructeurs automobiles compte tenu de sa longue carrière de pilote, il a toujours eu un lien spécial avec Mercedes.

En 1954, il rejoint l'équipe Mercedes-Benz au volant de la W196 et devient champion du monde des pilotes pour la deuxième fois de sa carrière. L'année d'après, en 1955, il a couru aux côtés d'un certain Stirling Moss. Cette Mercedes 300 SL Roadster lui a été offerte par la marque lorsqu'il a annoncé sa retraite en 1958. En 1974, le pilote a même été nommé président de Mercedes-Benz Argentine.

Originale dans tous les sens du terme

La Mercedes 300 SL Roadster de Juan Manuel Fangio est immaculée d'un bleu métallique avec une sellerie crème rappelant ainsi les couleurs du drapeau argentin. La voiture possède encore son moteur d'origine, à savoir un six cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée, la boîte de vitesses de l'époque, tout comme le volant et les sièges.

Juan Manuel Fangio a parcouru plus de 70 000 kilomètres à son bord, en Europe et en Amérique du Sud. "Cette voiture a marqué mon enfance et a éveillé en moi de profondes émotions, car elle a accompagné mon oncle pendant longtemps après qu'il se soit retiré de la course", explique son neveu.

Le prix de cette Mercedes 300 SL Roadster unique ne sera pas révélé au public, mais une somme à sept, voire même huit chiffres, sera sans doute nécessaire pour l'acquérir.