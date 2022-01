Certaines ventes aux enchères sont plus exceptionnelles que d'autres. Régulièrement, sur Motor1.com, nous vous présentons des voitures d'exception à saisir de toute urgence. Certes, certaines sont plus difficiles à acquérir car se trouvent dans des contrées lointaines et nécessitent donc d'être importées.

La voiture que nous sommes sur le point de vous présenter a déjà été mise en vente une première fois en septembre 2021. En ce début d'année 2022, elle recherche (déjà) un nouveau propriétaire, elle qui a initialement été vendue neuve en Allemagne en juillet 1990 avant de se retrouver au Portugal, en Grèce, aux Pays-Bas puis aux Etats-Unis, là où elle demeure actuellement et depuis 2020.

Cette Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II d'exception est le 473eme exemplaire sur les 502 unités produites par la marque à l'étoile dans les années 90 en réponse à la splendide BMW M3 Sport Evolution.

Malgré son âge, le bijou allemand est dans un état remarquable. Il n'a parcouru en tout et pour tout que 18 000 km, soit en moyenne 580 km par an. Comme vous le savez sans doute, la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II est motorisée par un moteur quatre cylindres en ligne Cosworth de 2.5 L accouplé à une transmission manuelle à cinq rapports et à un différentiel à glissement limité.

Par rapport à la simple version Evolution, elle dispose d'une carrosserie élargie et d'un kit aérodynamique. On peut par exemple citer l'aileron arrière réglable et de taille XXL. Aussi extrême soit-elle, ce modèle n'oublie pas pour autant d'offrir un maximum de confort au conducteur et à ses passagers. Outre les sièges avant Recaro chauffants, cette Mercedes dispose d'un toit ouvrant et d'une climatisation : un luxe pour l'époque.

À l'heure où nous rédigeons cet article, l'enchère actuelle est de 276 000 dollars. Sachant que la vente aux enchères ne se terminera pas avant le 12 février 2022, il est certain que cet exemplaire ne partira pas à moins de 400 000 dollars.