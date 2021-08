Si vous êtes à la recherche de l'une des plus excitantes Mercedes-Benz jamais créées, cette annonce est pour vous. Vous avez la possibilité d'acheter la légendaire Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II spéciale (1990) par l'intermédiaire de nos amis de Speedart Motorsports.

Cette berline révolutionnaire a combattu la BMW M3 Evolution II pendant le championnat de voiture de tourisme DTM des années 1990. Cette berline de route a permis à Mercedes d'homologuer les voitures de course destinées à la compétition.

Si vous voulez acheter une voiture de pilote, il existe une formule simple. Il suffit de trouver une voiture construite pour l'homologation d'une voiture pour le sport automobile. Certaines séries de courses exigent aux constructeurs de produire un nombre spécifique de voitures de route pour que leurs voitures de course soient homologuées. Ce processus amène les constructeurs à accorder une attention particulière à ces voitures afin de disposer de la meilleure plateforme pour construire leurs voitures de course.

La course DTM des années 1980 et 1990 entre BMW et Mercedes-Benz est légendaire. La toute nouvelle 190E 2.3-16 était la première berline sportive allemande sur le marché et promettait aux clients un ensemble amusant et pratique. BMW voulait une part de ce marché et a décidé de développer la BMW M3 sur la base de sa populaire plateforme de Série 3. Ces deux véhicules se sont alors retrouvés en concurrence non seulement dans le commerce mais aussi pour la première place du championnat de voitures de tourisme DTM en Allemagne.

Cette rivalité a duré des années, car les deux marques ont continué à renforcer leur engagement dans la course automobile. La philosophie "gagner le dimanche, vendre le lundi" était au cœur de cette compétition acharnée.

Aujourd'hui, vous pouvez posséder ce joyau, la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II de 1990. Outre son long nom un peu long, cette voiture est imprégnée de l'histoire du sport automobile et constitue la voiture de pilote parfaite à ajouter à votre collection.