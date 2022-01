Lorsqu'il n'était pas sur circuit, Michael Schumacher roulait au volant de voitures toutes plus puissantes et plus prestigieuses les unes que les autres. En 2010, le pilote de Formule 1 a rejoint l'écurie Mercedes GP Petronas, et s'est vu offrir une sublime Mercedes C 63 AMG familiale.

Il a conservé cette sportive allemande durant quelques mois, avant de la céder en juillet 2010. Son second propriétaire était suisse, il a profité du V8 jusqu'en 2015, puis, la voiture a changé de main deux fois avant de se retrouver cette année aux enchères organisées par Bonhams le 3 février 2022.

Il semblerait que le véhicule ait été bien entretenu. Les photos de l'extérieur et de l'intérieur montrent que la sportive est en bon état malgré son âge et son kilométrage de 152 000 km. Le dernier et actuel propriétaire a expliqué avoir effectué tous les entretiens nécessaires dans une concession de la marque, et avoir aussi changé les quatre pneus.

Alors oui, si l'on observe attentivement les photos, on remarque quelques défauts à l'avant de la carrosserie, ainsi que le cuir du siège conducteur qui mériterait un entretien en bonne et due forme. Peu importe, car en achetant ce véhicule, le futur acquéreur ne s'arrêtera pas sur ces petites imperfections, et prendra sans doute beaucoup de plaisir à bord de l'ex-voiture d'une légende de la Formule 1.

Avant de pouvoir partir avec les clés du véhicule, il faudra mettre la main à la poche. Au vu de son état, et surtout, de son historique, Bonhams estime que cet exemplaire trouvera preneur entre 50 000 € et 100 000 €. Ce n'est franchement pas donné, d'autant plus qu'il est très facile de trouver une Mercedes C 63 AMG Break pour beaucoup moins cher.

Pour rappel, la plus puissante des générations W204 de la Mercedes-Benz Classe C embarque un V8 de 6,2 litres de cylindrée capable de produire jusqu'à 457 ch et 600 Nm de couple. La puissance est envoyée aux roues arrière via une boîte automatique à sept rapports. Le break familial est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 5,0 secondes et de filer à une vitesse maximale limitée à 250 km/h.

Si cette voiture vous intéresse, vous retrouverez le lien de l'enchère ci-dessous.