Sommes nous devenus trop exigeants en terme de puissance ? De nos jours, cela semble insuffisant si une voiture performante n’a pas au moins 500 chevaux sous le capot. Mais peut-être que cette Chevrolet Corvette 2000 peut nous faire revoir nos estimations, car elle dévale l'autoroute à presque 280 km/h en utilisant moins de chevaux que de nombreuses sportives actuelles.

Dans cette vidéo d'AutoTopNL, on nous présente une Corvette C5 "modifiée" avec un échappement amélioré et une puissance revendiquée de 344 ch. C'est en fait un ch de moins que ce que ces voitures avaient à l'usine. En tout cas, elle semble méchante comme l’enfer, rauque et bruyante avec

en prime, des retours de flammes. Elle est certes modifiée mais si les modifications concernent uniquement l'échappement, elle n'aura pas beaucoup plus de jus qu'une C5 d'origine.

Aussi fraîche qu’à sa sortie ?

En 2000, Chevrolet évaluait la vitesse de pointe de cette Corvette standard à 282 km/h. Son poids à vide affiche 1497 kg, avec des phares escamotables et un profil élégant.

Dans la vidéo, nous voyons la Corvette aller au-delà du compteur de vitesse. Une vitesse de 295 km/h apparait sur l'aiguille avant que le conducteur ne lève le pied bien qu’une allure de 277 km/h apparait sur l'affichage numérique à gauche, soit 172 mph.

La Chevrolet Corvette C5 2000 a été produite à 33 682 exemplaires.

Quelle que soit sa vraie vitesse, c'est rapide pour une voiture de moins de 400 ch et de plus de vingt ans. Cela nous fait poser des questions sur la partie "modifiée", car tout correspond aux statistiques officielles de cette Chevrolet de l’an 2000. Il serait intéressant de la confronter à une Mercedes-AMG ou une BMW M, juste pour voir.

En tout cas, si une vieille Corvette de moins de 400 ch peut faire cela, imaginez un peu les capacités de la nouvelle ZR1 avec le double de la puissance…

