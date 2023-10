Avec un temps d’accélération de 3,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, l'Audi RS6 Avant Performance actuelle est probablement la RS6 la plus rapide de l'histoire. Mais malgré ses 621 chevaux et 850 Nm de couple, il ne s’agit pas de la plus puissante des versions de cette voitures depuis ses deux décennies d’existence. Ce titre revient à la RS6 Nogaro Edition de la génération précédente.

Dévoilée en 2018, la RS6 Nogaro Edition était limitée à seulement 150 exemplaires et a été modifiée par ABT dans le cadre d'une coopération entre le constructeur automobile allemand et le préparateur. L'entreprise a réussi à porter le V8 de 4,0 litres du véhicule à 695 chevaux et 880 Nm de couple, ce qui est suffisant pour un sprint de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. La vitesse de pointe atteint les320 km/h avec le Dynamic Package Plus. Sans cet ensemble, elle est limitée de manière électronique à 250 km/h.

Encore plus fort, encore plus vite

Une nouvelle vidéo de la chaîne AutoTopNL nous emmène à bord d’une de ces RS6 Nogaro Edition pour un sprint à toute vitesse sur l'autoroute allemande, peu fréquentée ce jour-là. La vitesse la plus élevée enregistrée par la caméra est de 313 km/h, ce qui pas tout à fait la vitesse de pointe promise par Audi, mais cela reste un chiffre très impressionnant pour un véhicule considéré comme familial.

Quelques mois après la sortie de la RS6 Nogaro Edition, ABT a lancé une version encore plus puissante du véhicule. La RS6+ Avant Performance Nogaro Edition a porté la puissance du moteur V8 à 735 ch grâce à une nouvelle unité de contrôle qui ajuste en continu 25 paramètres. Il existe également un nouveau système d'échappement en acier inoxydable et selon les informations officielles, cette voiture devrait être capable d'atteindre 100 km/h à partir d'un arrêt en 3,2 secondes environ, ce qui correspond à la nouvelle RS6 Avant Performance.