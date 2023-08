L'Audi RS6 a longtemps été considérée comme l'un des meilleurs breaks rapides sur le marché, à commencer par la première génération sortie en 2002 jusqu’à la version actuelle à moteur V8, qui porte le nom de code C8.

La RS6 Avant Performance a été annoncée en novembre 2022, aux côtés du coupé à quatre portes, l’RS7, et à l'époque, les chiffres de puissance et de couple améliorés étaient les principaux points de discussion.

Galerie: Audi RS6 Avant Performance 2024 : Premier bilan routier

54 Photos

Comparé à l'Audi RS6 ordinaire, le système à double turbocompresseur de la Performance fonctionne à un niveau de suralimentation plus élevé, ce qui conduit à une puissance de 621 chevaux et 850 Newton-mètres de couple soit une augmentation de 30 ch et de 50 Nm. Cette puissance est mise en exergue par un V8 de 4,0 litres, la traction intégrale Quattro et une transmission automatique à huit rapports.

Toujours plus vite

Tout cet arsenal aident le break de plus de deux tonnes (2 090 kilogrammes) à accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes, selon les chiffres d'Audi, soit deux dixièmes de seconde plus vite que l’RS6 classique.

Cependant, cette voiture est capable d'aller encore plus vite comme le montre la vidéo CarWow intégrée en haut de cette page, où le Youtubeur Mat Watson découvre que le break allemand peut accélérer peut atteindre les 100 km/h en 3,2 secondes si tout est bien fait.

Galerie: Porsche Carrera GT (2004)

9 Photos

C'est plus rapide qu'une Porsche Carrera GT, qui figurait parmi les voitures les plus rapides au monde lors de sa sortie en 2004, elle qui était propulsée par un V8 de 5,7 litres de 603 ch qui permettait d’atteindre une telle vitesse en 3,9 secondes. Au passage, le son de son moteur valait la peine d’être entendu.

Quant à l'RS6, la nouvelle génération devrait être présentée durant l'année 2024, après qu'Audi ait rénové l'A6 Avant standard, la robuste A6 Allroad et la puissante S6 Avant.

Galerie: Audi RS6 Avant 2025 photos espion