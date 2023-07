Audi ne manque pas de véhicules performants et aujourd’hui, deux modèles qui font la fierté de la marque s’affrontent : une Audi RS6 Avant Performance pratique et puissante, face à l'Audi R8 Spyder. Cependant, la RS6 n'aura pas à s'inquiéter trop longtemps de sa cousine puisqu'Audi prévoit d'arrêter la supercar prochainement (et c’est malheureux).

La RS6 Performance est équipée d'un moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres. Il produit 630 chevaux et 850 Newton-mètres de couple et le poids total du véhicule dépasse légèrement les deux tonnes. La puissance est transmise vers la transmission intégrale Quattro via une boîte automatique à huit rapports.

Galerie: Audi RS6 Avant Performance 2024 : Premier bilan routier

54 Photos

La R8 et son moteur V1 atmosphérique développent 620 ch et 580 Nm de couple. Mais bien qu’elle soit à court de puissance face à l’RS6, la R8 est bien plus légère avec ses 1 695 kg. Elle dispose d'une transmission intégrale alimentée par la boîte de vitesses à double embrayage, à sept rapports.

La R8 fait sa loi

Les deux Audi de performance ont participé à trois courses façon dragsters. Dans la première, la R8 a pris le meilleur départ et s’est éloignée avant de remporter sa première victoire. La RS6 a bien démarré dans la deuxième course, devançant la R8 Spyder, mais le cabriolet est parvenu à rattraper le break pour s’imposer une seconde fois.

La course finale a vu le duo réaliser leurs meilleurs envols, mais il ne pouvait y avoir qu'un seul vainqueur : la R8, qui a franchi les 400 mètres (départ arrêté) en 10,9 secondes. La RS6 Avant Performance a mis 11,2 secondes pour couvrir la même distance.

Les deux se sont ensuite affrontés dans leurs différents modes de conduite. La R8 a écrasé la RS6 dans le premier, en mode confort. La deuxième course était beaucoup plus serrée lorsque les conducteurs ont réglé les voitures sur leurs réglages les plus sportifs et avec les boîtes de vitesses en mode manuel. La R8 a de nouveau gagné mais de justesse avec la RS6 juste à ses côtés.

Audi mettra fin à la production de la R8 à la fin de l'année modèle 2023 mais en fanfare avec l'Audi R8 GT 2023, présentée comme l'Audi à propulsion arrière la plus puissante de tous les temps, avec 602 ch et un 0 à 100 km/h expédié en 3,3 secondes. Audi prévoit d'en construire seulement 333 pour la somme de 245 000 € et 50 000 € de malus…

Galerie: Audi R8 V10 GT RWD