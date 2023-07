Dans un avenir proche, Audi va accélérer la production de véhicules électriques. La société dispose d'une large gamme de voitures à hautes performances qui servira de point d'appui à la production de véhicules électriques. Une nouvelle vidéo oppose son passé à son avenir : la nouvelle RS6 Performance se mesure à la RS E-Tron GT lors d'un départ arrêté.

La RS E-Tron GT développe plus de puissance, 637 chevaux, mais moins de couple, 819 nm. La berline électrique est également plus lourde, avec un poids de 2344 kilos. Audi plafonne également la vitesse maximale de la voiture à 248 km/h ; cependant, elle est plus rapide de 0,3 seconde pour atteindre les 100 km/h face au break familial.

Galerie: Audi RS6 Avant Performance 2024 : Premier bilan routier

54 Photos

La RS6 Performance développe 621 ch avec son moteur V8 biturbo de 4,0 litres et 850 Nm de couple. Elle a besoin de 3,6 secondes pour atteindre les 100 km/h, mais elle peut atteindre 290 km/h. Elle est également plus légère que l'EV, avec un poids de 2074 kilos.

La RS6 a eu du mal à décoller lors de la première course, ce qui a permis à l'E-Tron GT de prendre une avance considérable, que l'Audi à moteur thermique n'a pas pu combler. Le break a pris un bien meilleur départ dans la seconde course, s'élançant de la ligne devant l'E-Tron. Cependant, la RS6 n'a pas conservé cette avance, l'EV l'ayant rapidement dépassée pour remporter sa deuxième victoire.

La course lancée à partir de 100 km/h ne s'est pas bien déroulée pour la RS6. L'E-Tron était tout simplement trop rapide pour la familiale à moteur V8. Le poids supplémentaire de la E-Tron n'a pas entamé ses performances par rapport à la RS6. Cependant, le poids a posé problème lors du test de freinage final.

Le véhicule électrique, plus lourd, a eu besoin de beaucoup plus de distance pour s'arrêter depuis une vitesse de 100 km/h. La RS6, plus légère, s'est arrêtée sur une distance plus courte, les VE de tous types ayant du mal à gérer leur poids. Même si les constructeurs automobiles placent les batteries lourdes au plus bas dans le véhicule pour améliorer le centre de gravité, il s'agit toujours d'une masse importante à déplacer qui ne peut pas être facilement dissimulée.

Nous pensons qu'Audi améliorera la capacité de freinage de ses futurs véhicules électriques, même si Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, estime que la marque est à la traîne par rapport à ses rivaux. Le constructeur automobile a rencontré des problèmes de logiciels, ce qui a retardé des projets essentiels et de nouveaux véhicules électriques. Audi lancera le Q6 E-Tron l'année prochaine, rejoignant ainsi la berline E-Tron GT.