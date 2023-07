Audi est actuellement encore en train d’effectuer des essais routiers avec des prototypes de Q7 mis à jour. Mais on peut d’ores et déjà jeter un œil au rendu de ce dernier pour observer ce qui pourrait bien se cacher sous le camouflage. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit du deuxième lifting du modèle, après d'importantes révisions déjà introduites en 2019. Donc, cette fois, les changements seront moins importants.

Comme on peut le voir dans les photos d'espionnage ci-dessous, le Q7 reçoit de nouveaux phares à l’avant comme à l’arrière. L'équipe de conception d'Ingolstadt a également modifié la calandre et les prises d'air du pare-chocs avant mais les changements potentiels seront probablement mineurs. Contrairement à son rival BMW, Audi ne prend pas de risques avec ses conceptions, nous nous attendons donc à ce que le deuxième lifting se la joue en toute sécurité.

Une tournée d’adieu pour le Q7

Cela devrait être la dernière mise à jour pour le Q7 avec moteur à combustion. Audi a annoncé qu'elle ne mettrait sur le marché des véhicules purement électriques qu'à partir de 2026. Parce que le temps presse, la première du SUV révisé avec des moteurs essence, diesel et hybride rechargeable pourrait avoir lieu à la fin de cette année. Par la suite, le Q7 sera remplacé par une voiture électrique, car la marque premium allemande s'est fixé pour objectif de définitivement fin (comme d’autres constructeurs) à la vente de véhicule thermiques d'ici 2033.

Audi a proposé un certain nombre de moteurs intéressants pour le Q7 au fil des années, le V12 TDI étant le plus fou de tous. Disponible dans la première génération du modèle, le monstre bi-turbo de 6,0 litres affichait un couple stupéfiant de 1 000 Newton mètres en 2006. Mais avec la prolifération des SUV électriques qui ont beaucoup de couple instantané, le mastodonte diesel est désormais (et malheureusement) obsolète.

Le Q7 a toujours été proposé avec une bonne variété de moteurs et le modèle actuel ne fait pas exception. Selon les marchés, il sera disponible avec un petit moteur essence quatre cylindres jusqu'à un V8 costaud pour le SQ7. Ce dernier était temporairement proposé en Europe avec un V8 diesel, et des moteurs hybrides rechargeables sont également une possibilité.

Le lifting à venir aura probablement des moteurs à combustion plus avancés et nous ne serions pas surpris si l’hybride rechargeable obtient une plus grande autonomie électrique.