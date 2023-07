La vague de changements de dirigeants au sein du groupe Volkswagen se poursuit. C'est maintenant au tour d'Audi de changer de direction. À partir du 1er septembre, Gernot Döllner sera son nouveau PDG et prendra la relève de Markus Duesmann, qui est le PDG d'Audi depuis septembre 2020.

L'entreprise n'a pas révélé les raisons de ce changement, bien que certains journaux allemands parlent de divergences irréconciliables entre Duesmann et le conseil de surveillance d'Audi. Le comité souhaite remercier l'ancien président du conseil d'administration.

"Markus Duesmann a dirigé Audi dans une période difficile, caractérisée par l'impact de la pandémie de Covid et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cet événement a fortement impacté la chaîne d'approvisionnement et les marchés dans le monde de l'automobile. Nous le remercions pour son dévouement et son soutien et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. Nous accueillons chaleureusement Gernot Döllner en tant que nouveau PDG d'AUDI AG."