À la fin de l'année dernière, Audi a annoncé que 2023 serait la dernière année de production de la R8. Aux États-Unis, la société allemande a célébré les 16 ans de production de la supercar avec la R8 GT RWD 2023 limitée à seulement 150 unités, chacune au prix de 249 900 $. Si vous n'avez pas eu l'occasion de commander la plus puissante des Audi à propulsion, nous vous proposons une alternative : achetez une R8 d'occasion et équipez-la du système de suralimentation VF Engineering.

L'entreprise américaine de préparation a développé un kit compatible avec les R8 V10 standard, R8 V10 RWS et R8 V10 Plus dans toutes leurs versions à travers le monde. Le composant principal du système est le surcompresseur Eaton TVS2300 avec un système de refroidissement air-eau. L'ensemble peut être installé sur le moteur V10 de 5,2 litres sans autre modification matérielle, ce qui le rend totalement réversible.

Galerie: Audi R8 conçue par VF Engineering

4 Photos

Le résultat du kit de suralimentation est une puissance de 830 chevaux et un couple de 847 nm avec du carburant à 91 octanes. Il existe également un kit de 800 chevaux légèrement moins puissant, dont le prix est de 31 995 dollars. Cela signifie probablement que le kit de 830 chevaux devrait être un peu plus cher, mais la société affirme que le kit offre "une puissance fiable et supérieure sans compromis".

Le compresseur utilisé par VF Engineering est le TVS2300 de sixième génération. Il s'agit d'un compresseur de type roots qui utilise les rotors à quatre lobes de dernière génération d'Eaton. Le surcompresseur est fixé à un collecteur moulé refroidi à l'eau, avec une efficacité de refroidissement supplémentaire fournie par le réservoir d'eau indépendant et les échangeurs de chaleur non liés au moteur. Les pressions de suralimentation sont immédiates et constantes sur toute la plage de régime.

En outre, VF Engineering peut donner à votre R8 un look plus distinctif. Quelle que soit l'année du modèle de la supercar que vous possédez, elle peut être peinte dans une couleur verte pour un supplément de 3 000 $. Étant donné que vous pouvez trouver une Audi R8 AWD 2020 d'occasion pour environ 150 000 $, une mise à niveau complète des performances et du style vous permettra de rester bien en deçà du prix de la R8 GT RWD 2023.