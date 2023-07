Audi s'est engagée à ne proposer que des véhicules électriques à partir de 2026, mais il est encore temps de proposer (au moins) un autre modèle à moteur à combustion interne. Même si la RS6 a déjà reçu le traitement Performance, un dérivé plus épicé est actuellement testé sur le Nürburgring.

Une vidéo nous donne quatre minutes et demie d'action avec le super break, qui pourrait recevoir le suffixe "GT" selon plusieurs sources. Ce dérivé plus agressif pourrait correspondre à un lifting de la RS6 standard.

Audi RS6 Avant 2025 photos espion

37 Photos

On serait tenté de croire qu'il s'agit de la même chose, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de changements. Le nouveau pare-chocs avant est doté de prises d'air redessinées, tandis que les ailes bombées intègrent une prise d'air verticale. À l'arrière, un nouvel aileron massif est dérivé du concept de la RS6 GTO 2020. Audi semble avoir modifié le pare-chocs puisqu'il accueille désormais des réflecteurs horizontaux pour donner l'illusion d'une voiture encore plus large.

Les jantes massives à rayons en "Y" semblent empruntées à l'Audi RS6 Performance. Si le prototype aperçu sur la Nordschleife était équipé d'un arceau de sécurité complet, ce ne sera certainement pas le cas du modèle de série. Nous ne nous attendons pas à des changements radicaux à l'intérieur, car l'abandon des sièges arrière pour gagner du poids n'a pas de sens sur une familiale. Cela dit, la berline Jaguar XE SV Project 8 offrait la possibilité de supprimer les sièges arrière en optant pour le Pack Track.

Le son palpitant que vous entendez provient d'un V8 biturbo, un moteur de 4,0 litres qui développe déjà une puissance généreuse de 621 chevaux et un couple de 850 Newton-mètres dans la RS6 Performance. On ne sait pas encore quelle puissance supplémentaire Audi va extraire de la RS6 GT (nom non confirmé), mais nous ne nous attendons pas à une augmentation considérable de la puissance.

Sebastian Grams, patron d'Audi Sport, a déjà laissé entendre qu'une RS6 "plus extrême" et "encore plus puissante" était possible. Il a cependant affirmé qu'elle serait "encore plus performante, encore plus affûtée", avant de mentionner qu'un nouveau modèle RS serait commercialisé en 2024. On ne sait pas s'il parlait de la familiale ou de la RS3 Sportback/Sedan plus puissante qui est également en préparation avec un moteur cinq cylindres en ligne amélioré.

La RS6 GT et la RS3 seront probablement des éditions spéciales à prix élevé et à faible volume. La logique veut qu'il s'agisse des derniers modèles à moteur à combustion interne à porter les quatre anneaux, compte tenu de l'engagement d'Ingolstadt en faveur des véhicules électriques à partir de 2026. Le début de la fin pour les voitures sportives à essence a déjà été signalé par l'arrêt de la TT RS et de la R8.