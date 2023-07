Nous avons vu tous les membres de la famille Audi Q8 rafraîchis, jusqu’à présent, sauf un. Mais aujourd'hui, nous pouvons enfin jeter un coup d'œil au modèle haut de gamme. Le RS Q8 a été aperçu au Nürburgring avec seulement assez peu de camouflage. Cela ne veut pas dire que tout est exposé, mais nous pouvons déjà voir quelques détails extérieurs.

Le changement le plus notable à l’avant est ce nouveau motif de calandre qui présente désormais des ouvertures en losange plus grandes. La partie inférieure du carénage avant avec le pare-chocs et la calandre inférieure ont également reçu quelques ajustements. Le camouflage semble cacher les phares restylés à l’avant comme à l’arrière. Ils seront dorénavant plus en phase avec le dernier Q7.

Le dernier RS Q8

Cependant, on ne peut pas dire grand-chose de l'intérieur à ce stade mais la logique nous dit qu'Audi donnera probablement de nouvelles options de garniture et de rembourrage dans ce SUV pour compléter la gamme existante. Ne vous attendez pas à des changements majeurs car les photos d'espionnage précédentes ont révélé que la conception du tableau de bord ne sera pas modifiée. Cependant, des modifications empruntées au Q8 E-Tron restylé sont probables.

Selon la rumeur, la famille Q8 actuelle restera en production jusqu'en 2026, date à laquelle un tout nouveau successeur fera ses débuts. Compte tenu de ce délai, nous ne nous attendons pas à de grands changements sous le capot de l’RS Q8 haut de gamme, qui devrait poursuivre avec son moteur bi-turbo de 4,0 litres. Dans sa forme actuelle, il produit 591 chevaux et 800 nm de couple bien que ces chiffres pourraient légèrement augmentés.

Quand verrons-nous le RS Q8 ? Probablement pas avant la fin de l’année voir même début 2024, mais le SUV perdurera pendant environ trois ans, sur le marché, avant l'arrivée de son successeur.