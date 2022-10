Pour beaucoup, le V10 reste le moteur avec le meilleur son jamais développé. Nous devons admettre que les moulins à 10 cylindres sont en effet parmi les plus performants de toute l'industrie. Il ne reste plus beaucoup de V10 sur le marché, mais heureusement, des modèles comme la Lexus LFA et la Porsche Carrera GT resteront à jamais des exemples dans l'utilisation de ce moteur chez les supercars.

Hagerty a donc aligné les deux bolides dans un dragrace. Il a été décidé aussi d'ajouter une Audi RS3 comme juge de paix. La compacte d'Ingolstadt a certes deux fois moins de cylindres mais cela ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas sa place dans cette course. Concentrons-nous cependant sur les deux protagonistes équipée d'un V10.

Galerie: 2010 Lexus LFA

8 Photos

La LFA a été produit entre décembre 2010 et décembre 2012 en série limitée à seulement 500 exemplaires. Le V10 de la supercar japonaise est l'un des meilleurs moteurs à aspiration naturelle de l'histoire, un V10 de 4,8 litres à l'angle d'inclinaison de 72 degrés. Il développe un puissance de 553 chevaux et 480 Nm de couple.

Galerie: Porsche Carrera GT (2004)

9 Photos

La Porsche Carrera GT a été vendue avant la LFA, entre 2004 et 2006. Au total, 1 270 exemplaires vont être produit. Elle est équipée d'un V10 de 5,7 litres à angle d'inclinaison de 68 degrés développant 603 ch et 590 Nm de couple. La zone rouge est atteinte à 8 400 tr/min contre 9 000 tr/min pour la LFA. La Porsche est capable d'effectuer le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes, bien que la Lexus est 0,2 seconde plus rapide sur l'exercice. Bien sûr, ce sont les chiffres officiels.

Deux des plus grandes supercars jamais construites vont donc s'affronter dans un dragrace. Laquelle va remporter la course ? Réponse dans la vidéo.