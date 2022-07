La Lexus LFA est, dans l'imaginaire collectif, un peu le Graal de toutes les sportives japonaises. Ce projet exceptionnel, piloté par Akio Toyoda, a mis en exergue tout le talent des ingénieurs japonais, avec une voiture dotée d'un incroyable moteur V10 4,8 litres en position centrale avant et développé en collaboration avec Yamaha. Toute la puissance passe aux roues arrière et l'équilibre est parfait avec une répartition des masses 50:50.

Cette voiture est devenue une icône, et cette icône aura le droit à une héritière puisque la descendante de la LFA arrivera en 2030 en version électrique. Mais selon le magazine japonais Mag-X, la remplaçante de la LFA pourrait aussi arriver 5 ans plus tôt que la date initiale, grâce notamment à une inédite version hybride associant le V8 5,0 litres des RC F, LC 500 et autres GS F, le tout étayé d'un ou plusieurs moteurs électriques.

Lexus Electrified Sport Concept

Si le V8 est atmosphérique au sein des trois modèles cités plus haut, il pourrait être étayé de deux turbos au sein de la future LFA. Ce moteur pourrait ainsi développer environ 600 ch. L'apport du (ou des) moteur électrique pourrait ajouter quelques équidés supplémentaires et ainsi avoisiner les 900 ch.

Il reste encore plusieurs inconnus néanmoins autour de ce modèle, à commencer par la plateforme. On imagine mal Lexus, dans ce contexte, développer un nouveau châssis essentiellement composé de fibre de carbone comme ce fut le cas pour la LFA pour une seule voiture. Peut-être que les ingénieurs utiliseront la TNGA-L, comme pour la LC.

En attendant, la Lexus Electrified Sport Concept − qui devrait être la base de la future LFA – fera ses débuts Concours d'Elégance de Pebble Beach le mois prochain. Serait-ce l'endroit idéal pour le prélude d'une grande annonce ?