Avec Toyota, Lexus a toujours fait partie des constructeurs qui croyaient le plus en l'électrification. Si l'hybride est déjà bien installé dans la gamme du constructeur japonais, c'est un peu moins le cas pour les modèles 100 % électrique.

Mais le Lexus UX 300e, l'unique véhicule électrique de la gamme Lexus aujourd'hui, se sentira bientôt moins seul, puisque la marque vient de lever le voile sur le RZ 450e, un SUV 100 % électrique basé sur la nouvelle plateforme e-TNGA et partagée avec les Toyota bZ4X et autres Subaru Solterra.

Une identité propre à Lexus

Les lignes du RZ reprennent globalement le style du bZ4X et du Solterra, tout en maintenant une certaine cohérence esthétique avec les autres modèles Lexus. La face avant reprend la forme classique d'un sablier pour la calandre, tandis que le capot et les flancs sont moins anguleux pour renforcer son côté élégant. Lexus définit la philosophie de son design comme une expression du mouvement et du dynamisme, même lorsque la voiture est à l'arrêt.

Le RZ mesure 4,81 mètres de long (+12 cm par rapport à la bZ4X), 1,90 m de large (+4 cm) et 1,64 m de haut (-1 cm).

Malgré sa silhouette plutôt "carrée", Lexus a travaillé sur l'aspect aérodynamique. À l'avant, nous retrouvons une calandre avec des volets actifs qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la nécessité de refroidir les batteries ou de réduire la résistance à l'air.

À l'arrière, notons la présence d'une signature lumineuse à LED qui traverse la poupe, ou encore du logo Lexus qui a récemment fait son apparition sur les nouveaux NX et LX. La voiture sera disponible avec cinq couleurs différentes, les clients pourront aussi choisir des teintes bicolores, avec une couleur pour le toit et le capot qui contraste avec celle de la carrosserie.

Un habitacle résolument haut de gamme

L'habitacle est plutôt raffiné, avec notamment la présence de cuir, d'aluminium et d'inserts noir brillant. Les sièges sont fabriqués en Ultrasuede, un tissu en daim composé à 30 % de matériaux durables.

Nous retrouvons un grand écran tactile de 14 pouces en guise de système d'info-divertissement, et un volant un peu particulier, qui s'inspire du fameux volant Yoke de la Tesla Model S. La voiture est dotée d'une direction Steer-by-wire, c'est-à-dire sans liaison mécanique entre la direction et les roues.

Également adoptée par les bZ4X et Solterra, cette solution réduit l'effort au volant, augmente la réactivité de la direction et améliore le confort de conduite grâce à l'absence de remontées de couple et de vibrations.

Le plaisir de conduire préservé ?

En ce qui concerne l'expérience de conduite, Lexus affirme avoir travaillé dur pour créer "un sentiment d'implication". La marque définit sa philosophie comme la "Lexus Driving Signature", un concept qui vise à rendre le comportement de la voiture "prévisible et conforme aux intentions du conducteur". Pour ce faire, le RZ s'appuie sur une transmission intégrale Direct4, qui répartit en permanence le couple entre les deux moteurs électriques disposés sur chacun des deux essieux.

Le système Direct4 compare la vitesse, l'accélération et l'angle de braquage pour distribuer jusqu'à 100 % de la puissance vers l'essieu avant ou arrière.

Par exemple, lors d'une accélération, la répartition de la puissance sera de 50/50 entre les deux essieux, tandis qu'en entrée de virage, la voiture enverra entre 50 et 75 % du couple à l'avant. En sortie de virage, à l'inverse, elle enverra jusqu'à 80 % du couple au niveau de l'essieu arrière.

Pour les suspensions, les ingénieurs ont également bien travaillé, puisqu'ils ont développé un système d'amortisseurs qui réagissent en fonction de la fréquence et qui "scannent" les aspérités de l'asphalte pour réduire les vibrations et améliorer le confort à bord.

Quid des données techniques ?

Si nous ne vous avons pas encore parlé des données techniques, c'est que Lexus a été assez avare pour le moment concernant cette partie. Nous savons simplement que le SUV est équipé d'une batterie de 71,4 kWh et qu'elle alimente un moteur d'une puissance de 150 kW (143 ch) positionné à l'avant, et un second électromoteur arrière développant 80 kW (109 ch). L'autonomie estimée est de 362 km, mais elle n'a pas encore été homologuée par le cycle WLTP.

En dehors de ça, la voiture embarque une gamme impressionnante de systèmes d'aide à la conduite. Le Lexus Safety System+ 3.0 comprend le maintien dans la voie, l'alerte de collision et le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et le système d'arrêt d'urgence.