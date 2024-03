Il n'y a pas beaucoup de Lexus LFA dans le monde : seulement 500 exemplaires ont été construits sur toute la durée de production de la voiture (de 2010 à 2012). En voyant cette image, vous vous dites peut-être qu’il y en aura une de moins maintenant, et pourtant ce ne sera pas le cas.

Le propriétaire de cette LFA a voulu prendre un peu trop de plaisir avec la pédale d’accélérateur de sa voiture en janvier après un événement automobile en Géorgie. Mais une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre comment ce petit jeu s’est terminé, avec la voiture en train d'être chargée sur une dépanneuse après l'incident. Dans la vidéo ci-dessous de "ThatDudeInBlue", le propriétaire explique être partie en aquaplaning ce jour-là et une inspection minutieuse de la Lexus montre que les dégâts sont importants.

Comme un retour à l’atelier

On ne peut que constater le trou béant dans la porte passager en fibre de carbone. Les feux arrière et certaines parties du pare-chocs arrière sont manquants, tandis que les roues sont pliées et que l'échappement à triple sortie emblématique de la Lexus LFA a connu des jours meilleurs. Curieusement, ce que nous ne voyons pas, ce sont des airbags déployés. L'intérieur semble être en très bon état, tout comme le compartiment moteur, où le V10 à haut régime ne semble pas pire à l'usure. D'après la vidéo, cette LFA est réparable mais il y a de gros travaux à faire sur toute la partie extérieur de la voiture.

Galerie: 2010 Lexus LFA

Habituellement, remplacer ces morceaux de carrosserie est assez simple. Mais vous ne pouvez pas simplement commander à la casse bon marché des pièces détachées pour une supercar Lexus en édition limitée comme vous le pourriez pour une Dacia. Selon le propriétaire, l'estimation actuelle des réparations se situe entre 400 000 et 450 000 €. Une porte à elle seule coûte 40 000 $ soit environ 36 630 €. Le processus de réparation va peut-être prendre un an, voir plus. Mais il est agréable de voir une supercar détruite être sauvée, surtout quand il s’agit d’un modèle aussi légendaire que la LFA dont la sonorité du V10 ne peut être oubliée.