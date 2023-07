Les passionnés affirment que la Lexus LFA est l'une des voitures les plus convoitées de notre génération, mais le fait est que la bête au V10 a été un échec commercial. Même si la production s'est arrêtée en 2012 après seulement 500 unités, de nombreux véhicules ont encore été déclarés comme vendus neufs des années plus tard. Par exemple, la filiale américaine de Lexus a vendu trois "nouvelles" LFA en 2019, soit une de plus que l'année précédente. En 2023, un Australien a acheté une voiture invendue.

Selon le magazine australien Drive, le propriétaire d'un concessionnaire Toyota n'avait pas d'autre moyen que d'acheter personnellement la voiture le mois dernier et de la déclarer comme vendue pour respecter une date limite. Après le 1er juillet, le concessionnaire aurait risqué de ne plus pouvoir immatriculer la voiture dans le pays. La vente de la voiture avant le 1er juillet a permis à cette LFA d'être inscrite au registre australien des véhicules homologués (RAV).

2010 Lexus LFA

La LFA fait partie des 124 926 voitures neuves vendues en Australie le mois dernier, selon les données publiées par la Chambre fédérale de l'industrie automobile. Toyota, la société mère de Lexus, a vendu le plus grand nombre de véhicules en juin, soit 20 948 unités. Le modèle le plus vendu est le Hilux, avec 6 142 camions livrés.

Une nouvelle LFA est en préparation, ou du moins quelque chose dans l'esprit d'un véhicule de performance phare. Lexus l'a laissé entrevoir à la fin de l'année 2021 en dévoilant le concept Electrified Sport. Ce véhicule possède apparemment la "sauce secrète" de la LFA et peut atteindre 100 km/h en moins de deux secondes. Il bénéficiera de la "performance cultivée par le développement de la LFA" et sera doté d'une boîte de vitesses manuelle.

Elle bénéficiera également de systèmes de direction et de freinage électriques, ainsi que d'une technologie de batterie de nouvelle génération qui lui permettra d'atteindre une autonomie de 700 kilomètres. Les batteries à semi-conducteurs seront prises en charge, mais il n'est pas certain que la voiture en sera équipée au moment de sa commercialisation, qui devrait avoir lieu en 2026 si l'on en croit une récente feuille de route.