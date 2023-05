Une nouvelle Lexus sera dévoilée le 5 juin. Elle s'appellera la LBX et sera le plus petit modèle de toute la gamme de la marque japonaise.

La nouvelle vient du constructeur lui-même et est accompagnée de deux images teasers qui anticipent le look du crossover compact qui, selon les premières informations, sera étroitement lié à la Toyota Yaris Cross.

Prévisions de la taille, du moteur et du prix

La LBX devrait toujours être basée sur la plate-forme GA-B de la Yaris Cross (voir ci-dessous), mais le look sera exclusif, avec un arrière doté d'une ligne de phares qui s'enroulent autour de l'ensemble du hayon. La face avant, quant à elle, se distinguera par des phares pointus et la calandre classique de toutes les Lexus.

Les dimensions ne devraient pas trop s'écarter des 4,18 m de long, 1,77 m de large et 1,60 m de haut de la Toyota sur laquelle elle est basée. Par rapport à la Yaris Cross, il y aura cependant d'autres différences en termes de jantes en alliage, de couleurs et de garnitures intérieures, pour rendre le crossover japonais plus premium.

En parlant de moteurs, la LBX sera probablement proposé avec les mêmes unités essence hybrides complètes 1,5 litre que la Yaris Cross. Rappelons que toutes les versions de la Toyota délivrent 116 ch, avec la possibilité de choisir entre les variantes à traction avant et à traction intégrale. La combinaison est exclusivement avec la transmission automatique à variation continue.

Il n'est pas exclu que Lexus rajoute de la puissance pour distinguer son modèle, mais pour le moment il n'a pas été question des débuts d'une éventuelle variante hybride rechargeable ou 100 % électrique.

Côté prix, la Yaris Cross démarre actuellement aux alentours de 28 000 euros, alors que la Lexus pourrait être proposée aux alentours de 33 000-35 000 euros.

Le modèle sera disponible sur le Vieux Continent (c’est confirmé par Lexus) mais son avenir est plus difficile à cerner au États-Unis où ni la Yaris classique, ni la cross, ne sont vendues.