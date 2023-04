L'une des nouveautés les plus intrigantes du Salon de Shanghaï 2023 est sans conteste le Lexus LM. Pour sa deuxième génération, le minivan de luxe ne sera plus réservé à la Chine et va partir à la conquête du marché international. La marque détenue par Toyota a l'intention de commercialiser le LM dans plus de 60 pays, dont l'Europe et le Japon.

Doté d'une gigantesque calandre couleur carrosserie, le nouveau LM a été entièrement redesigné et a perdu son logo à l'arrière au profit d'un imposant "Lexus". Ses jantes de 19 pouces semblent plutôt petites, d'autant plus que le nouveau modèle gagne en volume : 5,125 m de long, 1 890 m de large et 1,955 m de haut. Il gagne ainsi 8 cm en longueur, 4 en largeur et un en hauteur, tout en conservant son empattement de 3,000 m.

Lexus LM 2024

69 Photos

Le Lexus LM est un véritable monoplace, avec ses portes coulissantes et un intérieur gargantuesque proposé avec trois rangées de six ou sept sièges. Le constructeur propose également une configuration de luxe à deux rangées avec seulement quatre sièges, destinée à être utilisée comme monospace avec chauffeur.

Le seul élément plus imposant que la calandre est l'énorme écran de 48 pouces placé devant les sièges arrière. Lexus affirme qu'il n'est pas seulement destiné au divertissement, mais aussi à des visioconférences.

On trouve également un réfrigérateur, des espaces de rangement et des vitres que l'on peut teinter, avec deux niveaux différents. Les passagers présents à l'arrière peuvent profiter d'un éclairage d'ambiance à 64 couleurs, avec 14 nuances et 50 teintes personnalisées classés en cinq thèmes : récupération, détente, éveil, concentration et exaltation. Une table rétractable en cuir se range à l'intérieur de l'accoudoir lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Parmi les éléments notables, on retient le capteur infrarouge monté sur la partie centrale supérieure de cloison séparant les sièges avant de ceux à l'arrière. Il est capable de détecter la température du visage, du buste, des cuisses et de la partie inférieure des jambes d'une personne à l'arrière du véhicule.

Le capteur mesure également la température des fenêtres, des éléments de la voiture et du plafond, car ces zones sont influencées par la température ambiante. Ces données servent à optimiser le fonctionnement de la climatisation, pour offrir la température voulue au passager.

Côté motorisations, Lexus évoque un hybride turbo de 2,4 L et un hybride auto-rechargeable de 2,5 L destiné au marché européen, avec une puissance de 250 chevaux et un couple de 239 Nm. Le monospace présenté à Shanghaï est équipé de pneus 225/R19, mais le modèle pour le reste du monde sera également disponible avec des roues plus petites, de 17 pouces, et des pneus 225/65 R17.

La rigidité du véhicule a été améliorée de 50 % par rapport au modèle de première génération, tandis que la suspension adaptative analyse les mouvements de l'amortisseur pour atténuer les imperfections de la route.