Cela fait plusieurs années que la Chine est le premier marché automobile mondial, une suprématie qui s'est confirmée en 2022 avec près de 27 millions de voitures voitures, soit presque deux fois plus qu'aux États-Unis. Même si ses marques restent peu connues en Europe, la Chine est ainsi au cœur du marché de la mobilité.

Cette prédominance industrielle et, dans une certaine mesure, technologique – en particulier dans l'électrique et les hybrides rechargeables – pousse les constructeurs à investir massivement dans le salon de Shanghaï, qui se tiendra du 18 au 27 avril au National Exhibition and Convention Center (NECC).

Les constructeurs chinois présenteront naturellement leurs nouveautés, dont plusieurs pourraient débarquer en Europe. Ils ne seront pas les seuls à faire des annonces puisqu'Audi, Mercedes, Porsche, Honda, Hyundai, Lexus ou encore Nissan feront le déplacement pour présenter des modèles.

Tour d'horizon, marque par marque, des principales nouveautés attendues dans les prochains jours.

Aeolus

Aeolus Haohan

Dongfeng, l'un des trois grands constructeurs automobiles chinois, présente un nouveau SUV compact sous sa nouvelle marque, Aeolus. Il s'agit de l'Aeolus Haohan, destiné au jeune conducteurs en Chine.

L'Aeolus Haohan sera un SUV de 4,65 mètres de long au design moderne, avec un moteur turbo essence de 1,5 litre. Des déclinaisons hybrides et hybrides rechargeables sont également au programme.

Audi

Le showcar F1 d'Audi

Audi a prévu d'exposer le showcar conçu pour annoncer son arrivée en Formule 1 en 2026, en reprenant l'équipe Sauber (actuellement engagée sous le nom Alfa Romeo). L'événement à Shanghaï n'a pas été choisi par hasard par la firme aux anneaux, pour qui la Chine représente le premier marché international.

BYD

YangWang U9 YangWang U8

Parmi les stars du salon de Shanghai 2023 figurera BYD, marque chinoise âgée d'un peu plus de 20 ans et spécialisée dans les voitures électriques et hybrides rechargeables. BYD va profiter de l'événement pour lancer la marque YangWang avec sa sportive électrique U9 équipée de quatre moteur développant 1 100 ch, pour un 0 à 100 km/h en deux secondes.

Le YangWang U8, un super SUV électrique tout-terrain de 1 100 chevaux capable d'affronter des cours d'eau fera également ses débuts publics.

Un autre lancement très attendu est celui de la nouvelle gamme F de BYD, avec un tout-terrain hybride rechargeable de 5 mètres de long et d'une puissance estimée à 680 chevaux.

HiPhi

HiPhi Y

HiPhi est une jeune marque chinoise indépendante née en 2017, qui fabrique des voitures électriques pour le groupe Human Horizons. À Shanghai, elle présentera la

HiPhi Y, troisième modèle d'une gamme de voitures de luxe dont l'arrivée est prévue en Europe.

Le HiPhi Y est un modèle électrique haut de gamme, mais plus compact et plus économique que les modèles X et Z déjà dévoilés.

Honda

Honda e:N Series

Honda se rend à Shanghaï pour dévoiler deux concepts nommés Honda e:N Series, des SUV compacts électriques au gabarit comparable au HR-V. La production de ces crossovers électriques destinés au marché japonais sera confiée aux coentreprises locales Dongfeng Honda et GAC Honda.

Hyundai

Hyundai Mufasa Adventure Concept

C'est un SUV légèrement plus petit que le Tucson que Hyundai a prévu de lancer à Shanghaï, une évolution du concept Mufasa Adventure. Le Hyundai Mufasa de série devrait devenir un modèle destiné au marché international et produit par Beijing-Hyundai. Il sera long de 4,47 mètres et doté de moteurs à essence et hybride.

Lexus

Lexus LM, il teaser

La deuxième génération du monospace de luxe Lexus LM, basé sur le Toyota Alphard, fera lui aussi ses débuts à Shanghai. Le Lexus LM est une voiture polyvalente haut de gamme pouvant accueillir de quatre à sept personnes. Des moteurs essence et hybrides seront proposés.

Lynk & Co

Lynk & Co 08

Le Lynk & Co 08 est un nouveau SUV compact développé par Geely avec Volvo, se basant sur la plateforme CMA. Le moteur de la Lynk & Co 08 est un 1,5 L hybride rechargeable, mais une variante 100 % électrique n'est pas à exclure.

Mercedes

Mercedes-Maybach

Mercedes est représenté à Shanghai par son SUV électrique de luxe par excellence, le Mercedes-Maybach EQS, qui promet le nec plus ultra en matière de confort zéro émission. La puissance devrait être d'environ 545 ch, avec une autonomie attendue de 600 km.

Nissan

Nissan Max-Out Concept

Le Nissan Max-Out Concept est la version physique du prototype virtuel dévoilé il y a quelques semaines. Il s'agit d'un spider électrique aussi bas qu'élégant. On ne sait pas encore si et quand il deviendra un modèle de série, mais son existence n'a peut-être pour simple vocation d'illustrer l'avenir du design chez Nissan.

Omoda

Omoda Jaecco

Omoda a prévu de le Jaecco, un SUV compact dont un teaser a été dévoilé il y a quelques jours.

Cette marque appartient à Chery et elle est arrivée en Italie avec l'Omoda 5, un SUV de taille moyenne déjà commercialisé en Chine, en Russie, en Israël, en Afrique du Sud, en Australie, au Mexique et en Indonésie. La marque prévoit également de s'implanter en France.

Polestar

Polestar 4

Les SUV coupés électriques sont décidément à Shanghaï puisque l'on découvrira aussi le Polestar 4, destiné à défier la Tesla Model Y. Le Polestar 4 promet d'être la plus rapide des voitures de la marque suédoise détenue par Geely.

Porsche

Photo teaser du Porsche Cayenne restylé

Jusqu'à présent, seul le nouveau tableau de bord de la future Porsche Cayenne a été dévoilé. Le SUV sportif sera officiellement présenté à Shanghaï. En ce qui concerne les moteurs, les V6 et V8 essence sont déjà confirmés, ainsi qu'une version hybride rechargeable.

Shenlan

Shenlan S7

Le géant chinois de l'automobile Changan fait le déplacement à Shanghai avec la marque Shenlan et le SUV coupé électrique S7 développé avec CATL et Huawei. Long de 4,75 mètres, le Shenlan S7 sera proposé avec un moteur électrique et un prolongateur d'autonomie avec un moteur à essence 1,5 L.

smart

smart #3

La marque smart se joint également à la chorale des SUV coupés électriques en révélant à Shanghai la smart #3, qui rappelle les concepts déjà exprimés avec la smart #1. Elle conserve une longueur de 4,40 mètres et la plate-forme SEA que la #1, avec une puissance allant jusqu'à 428 ch.

Volkswagen

Volkswagen ID.7

La nouvelle Volkswagen électrique, la berline ID.7 héritière de la Passat, fait ses grands débuts à Shanghaï. Avec ses 4,95 mètres de long et ses batteries de 77 kWh et 86 kW, elle sera l'une des stars du salon.

Wey

Wey Gaoshan

Great Wall Motors lance à Shanghaï un nouveau monospace sous la marque Wey, et nommé Gaoshan. Si ce segment a presque disparu des routes en Europe, il reste populaire en Chine.

Le Wey Gaoshan a la forme d'un monospace haut de gamme à sept places, d'un peu plus de cinq mètres de long, doté d'un moteur hybride rechargeable et d'une autonomie électrique de 150 km.

Wuling

Wuling Bingo

L'une des voitures électriques les plus attendues à Shanghaï est la Wuling Bingo, un modèle à batterie à cinq portes de 3,95 mètres de long avec une autonomie de plus de 300 km. La puissance du moteur électrique est faible puisqu'il sera destiné à un milieu urbain, avec des déclinaisons de 41 et 68 ch.

Xpeng

Xpeng G6

Le Xpeng G6 est le nouveau SUV coupé électrique de 4,75 mètres. Il sera disponible en version à propulsion ou à transmission intégrale avec deux moteurs. La puissance variera entre 300 et 480 ch, et la batterie aura des capacités de 78 ou 98 kWh.

Yiwei

Yiwei 3

La nouvelle marque de JAC se nomme Yiwei et fait ses débuts à Shanghaï. Le premier modèle de la gamme est la Yiwei 3, une voiture électrique à cinq portes qui défie la Wuling Bingo et l'Ora Cat.

Le moteur électrique unique qui animera la Yiwei 3 pourra avoir une puissance de 95 ou 136 ch, et son autonomie dépassera les 500 km.

Zeekr

Zeekr X

L'autre nouveauté du groupe Geely sera le Zeekr X, une voiture électrique avec un style de SUV et un probable avenir en Europe. Long de 4,45 mètres, le Zeekr X exploitera la célèbre architecture SEA avec un ou deux moteurs pour une puissance totale allant de 272 à 428 ch.