Alors que les 24 Heures du Mans s’apprêtent à fêter leur centième édition en 2023, Bentley profite de l'occasion pour lancer une édition limitée sur les Continental GT et GTC, baptisée "Le Mans Collection". Une version spéciale qui rend hommage à la dernière victoire de la marque en 2003 avec la Speed 8. Bentley ne produira que 48 de ces Continental GT et GTC Le Mans.

Cette édition anniversaire reprend des éléments du modèle de course engagé par Bentley il y a tout juste 20 ans. La carrosserie est habillée d'un vert Verdant et recouverte d'une bande de course Moonbeam sur le capot.

Galerie: Bentley Le Mans Collection

17 Photos

Au centre de la calandre, les deux Bentley disposent du numéro 7, peint directement. Une belle manière de rendre hommage à la Speed 8, qui arborait le numéro 7, victorieuse dans la Sarthe en 2003 avec à son volant Tom Kristensen (neuf victoires au Mans en 18 participations), Guy Smith et Rinaldo Capello.

L’âme de la Speed 8

Si les livrées sont un hommage, les équipements le sont aussi. A l'intérieur, sur le tableau de bord, le classique affichage rotatif Bentley, typique des versions Speed, sera logé mais au lieu du cadran central classique, on y trouve un petit boîtier en verre avec une soupape de moteur (de l'exemplaire de course) à l'intérieur.

De plus, l'horloge analogique typique des ces voitures sera remplacée par une version numérique avec une fonction chronomètre pour honorer les 100 ans depuis les premières 24 Heures du Mans.

Côté moteur, les Bentley Le Mans Collection abritent le mythique W12 6.0 litres biturbo. Le bloc délivre une puissance de 659 ch et 900 Nm de couple, assez pour achever le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes, sans oublier une vitesse de pointe fixée à 335 km/h.

Comme si cela ne suffisait pas, la marque a placé une soupape du moteur du V8 biturbo 4,0 litres de la Speed 8 gagnante au Mans 2003 (le moteur a été retiré après la course et conservé). Sur les 24 soupapes du moteur, 32 ont été coupées en deux afin de créer 48 pièces pour cette version exclusive.

Mais pour ces deux modèles tout n’est pas dans la puissance. Grâce à un réglage de la suspension pneumatique (à quatre niveaux), les Continental GT et GTC profitent d'une agilité et d'un comportement digne d'une sportive.

À l’heure d’écrire ces lignes, le tarif de cette édition n’est pas encore connu. Mais quoi qu’il en soit, 20 ans après l'incroyable victoire de Bentley (qui en compte six à son actif) en 2003 et 100 ans après le début de la grande histoire des 24 Heures du Mans, ces voitures représentent un témoignage important dans le monde du sport automobile.