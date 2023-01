Introduite en 2018, la Bentley Continental GT actuelle devait subir un lifting de milieu de vie. Maintenant dans sa sixième année, elle a été déclinée en éditions limitées sans jamais vraiment changer ses lignes. Cependant, cette semaine, une nouvelle version de la voiture a été repérée sur la route. Bien que les modifications semblent mineures, elles sont suffisantes pour garder la Continental à la mode.

Photographiée en Suède, la Bentley Continental GT arbore un avant et un arrière restylés. Si l'on fait abstraction de la barre LED temporaire, servant à améliorer la visibilité de nuit, les différences dans l'éclairage sont subtiles. Un fin ruban adhésif noir masque la forme des phares. À l'arrière, les changements sur les feux sont également cachés.

Galerie: Photos espion de la Bentley Continental GT

12 Photos

Le reste de la voiture semble inchangé, cependant la neige permet de camoufler un peu mieux le véhicule. Il est donc possible que la Continental ait reçu d'autres modifications. Concernant l'intérieur, nous nous attendons à des changements minimes. Tout au plus, les révisions devraient se limiter à quelques changements sur la finition et la technologie pour que la Continental reste compétitive dans le domaine de l'automobile de luxe.

Il n'y aura probablement pas beaucoup de nouveautés sous le capot non plus. L'année dernière, Bentley a mis à jour le moteur W12 pour la Continental GT Mulliner, portant sa puissance à 650 ch. La voiture actuelle abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et a une vitesse de pointe de 330 km/h.

Un changement plus radical serait de passer à une énergie plus verte. L'année dernière, nous avons vu Bentley tester une version hybride rechargeable de la Continental GT. Dès 2021, la marque a indiqué qu'elle envisageait une Continental GT PHEV, s'appuyant sur la demande des clients pour un modèle plus respectueux de l'environnement.

De plus, Bentley va investir en grande quantité au cours des dix prochaines années pour moderniser ses installations et se mettre à l'électrique. D'ici 2030, le constructeur prévoit de proposer une version électrique de tous ses modèles. Précisons néanmoins qu'il n'y a aucune indication de la date de lancement d'une version électrique ou hybride rechargeable de la Continental.