Pour la première fois depuis fort longtemps, les Bentley vont avoir un look un peu différent. Le nouveau coupé Batur de Bentley Mulliner fait ses débuts à Monterey, en Californie, cette semaine, et il donne un aperçu de ce à quoi ressembleront tous les modèles à l'avenir.

La Batur s'éloigne de l'ancien langage stylistique de Bentley sur quelques points. Les phares arrondis et divisés ont disparu et ce coupé est doté de feux élégants à trois faisceaux avec des LED qui s'avancent vers les ailes avant. La nouvelle calandre est évolutive avec pare-chocs plus agressif en dessous, des roues de 22 pouces prennent place dans les passages de roue et les feux arrière sont encore plus fins qu'auparavant.

La Batur a été créée par le directeur du design Andreas Mindt et son équipe chez Bentley. M. Mindt a rejoint Bentley en 2021 après avoir passé 25 ans au sein du groupe Volkswagen à travailler pour des marques comme VW et Audi. Il a entre autres dessiné l'Audi e-tron.

Tout comme l'e-tron, la Mulliner Batur guidera le style de Bentley alors que le constructeur automobile passe à la production de véhicules électriques dans le cadre de sa stratégie "Beyond100". Bentley espère être entièrement électrique d'ici 2030 ; la Mulliner Batur n'est donc pas encore électrique.

L'omniprésent moteur W12 de 6,0 litres biturbo de Bentley se trouve sous le capot, réglé ici pour produire une puissance énorme de 740 chevaux et un couple de 1 000 Nm. Il s'agit de la voiture la plus puissante que la société ait jamais construite, et elle repose sur une suspension pneumatique avancée qui ajoute un système antiroulis actif électrique, un différentiel à glissement limité électronique et quatre roues directrices.

L'intérieur de la Batur n'est pas aussi radicalement différent que l'extérieur. Inspiré de la Bacalar de l'année dernière, l'habitacle conserve son identité Bentley avec des matériaux actualisés adaptés au style préféré de chaque client, tout en respectant l'environnement, bien sûr.

Trois choix de matériaux durables sont disponibles à l'intérieur de la Batur : du cuir écossais et italien ainsi que du faux daim Dinamica. Les tapis sont fabriqués à partir de fils recyclés, une première pour l'entreprise. Et au lieu de la fibre de carbone, Bentley utilise un composite de fibres naturelles qui, selon l'entreprise, provient de sources plus durables. Pour ceux qui veulent aller plus loin, Bentley propose même des composants spécifiques imprimés en 3D en or 18 carats.

Bentley ne construira que 18 exemplaires de la Mulliner Batur au prix élevé de 1,65 million de livres sterling (environ 1,94 million d'euros au taux de change actuel), et comme vous l'avez peut-être deviné, chacun d'entre eux est déjà vendu. La production commencera au début de l'année 2023, une fois les tests finaux terminés, les premiers exemplaires devraient arriver chez les clients plus tard la même année.