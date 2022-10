Bentley a lancé une nouvelle collection Mulliner Riviera pour la Continental GT Cabriolet. Cette série spéciale célèbre la culture du yacht de la Côte d'Azur avec des touches intérieures et extérieures uniques. Les voitures ne seront disponibles que par l'intermédiaire de Bentley Monaco, la maison des yachts haut de gamme.

La Continental GT Cabriolet est disponible en trois couleurs extérieures qui reflètent la mer Méditerranée : Aegean Blue, Aquamarine, et Caribbean Blue. La couleur couvre l'extérieur, y compris le kit de carrosserie en fibre de carbone ainsi que le spoiler.

Galerie: Bentley lance la collection Mulliner Riviera pour la Continental GTC

2 Photos

Dans l'habitacle garni d'Alcantara, les clients trouveront une peau de lin et des plaques personnalisées Riviera Collection. Le constructeur ajoute également des logos de nœuds marins sur les appuis-tête et des emblèmes de garniture Riviera brodés, qui font partie de l'intérieur Color Split sur mesure de la voiture.

Mulliner propose trois niveaux de personnalisation qui commencent avec le configurateur Bentley. Le premier est "Curated by Mulliner" qui propose des voitures et des caractéristiques disponibles directement en ligne. Le deuxième niveau de personnalisation est appelé Mulliner Bespoke, qui n'est disponible que chez les détaillants de la marque comme la nouvelle Riviera Collection. Le niveau ultime est Mulliner Coachbuilt, qui construit des modèles uniques sur mesure comme la Batur.

"La Mulliner Riviera Collection montre comment Bentley a répondu à la forte demande des clients en matière de personnalisation et d'exclusivité sur mesure", a déclaré Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Europe.

Bentley a mis un accent de plus en plus important sur sa marque Mulliner au cours des dernières années. Depuis 2020, la demande de peinture extérieure Mulliner a doublé et l'entreprise n'a pas manqué de lancer des modèles spéciaux au cours des derniers mois.

Plus tôt ce mois-ci, Mulliner a aidé un propriétaire de Bentley à fabriquer deux avions uniques pour correspondre au style de sa Bacalar sur mesure.

Les ventes de l'entreprise ont fortement augmenté, le constructeur automobile ayant établi un record de ventes pour 2021. La société a vendu 14 659 voitures, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2020, le Bentayga représentant 40 % des ventes totales du constructeur. La Continental GT a connu une augmentation de 33 %. L'Amérique est en tête des régions où la marque a vendu le plus de véhicule devançant la Chine de quelques centaines de voitures.

Galerie: Bentley Mulliner Batur