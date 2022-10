Les SUV sont devenus les véhicules de prédilection des acheteurs de voitures de luxe et grand public. Les constructeurs automobiles, grands et petits, se concentrent sur ce segment lucratif, avec Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, et d'autres qui entrent dans la danse. Une concurrence accrue est toujours la bienvenue, mais tous les SUV ne sont pas égaux dans leurs attributs de performance.

Une nouvelle vidéo de CarWow oppose le Bentley Bentayga S au Land Rover Range Rover. Les deux SUV se relèvent dans une série de défis tout-terrain qui mettent leur capacité à l'épreuve. Cependant, il ne s'agit pas de tests de performance typiques, la puissance et le couple étant relégués au second plan par rapport à la garde au sol et au rayon de braquage.

Pour rappel le Land Rover est équipé d'un moteur V8 biturbo de 4,4 litres. Il développe une puissance de 530 ch et un couple de 750 Nm. Le Bentayga quant à lui est équipé d'un V8 biturbo de 4,0 litres plus petit, mais plus puissant, développant 550 ch et un couple de 770 Nm.

Le Bentley est plus léger, 2 415 kg contre 2 510 kg pour le Land Rover. Cependant, il souffre d'un défaut important pour les véhicules tout-terrain : la garde au sol. Le Bentayga a de moins bons angles d'approche, de départ et de franchissement. Il roule également plus près du sol, 247 mm contre 295 millimètres.

Cela devient un problème pour le Bentley, qui ne parvient pas à relever les deux derniers défis. Le porte-à-faux est trop long, et le SUV est trop bas par rapport au sol pour effectuer les tests en toute sécurité. Cependant, le Land Rover a réussi toutes les épreuves, s'assurant une nette victoire sur le Bentayga .

La seule victoire du Bentley est survenue au début de la course de vitesse sur une colline. Elle a souffert dans l'épreuve de maniabilité, où la direction des roues arrière du Land Rover l'a aidée à négocier le virage serré. Le Land Rover a également battu la Bentley dans le défi de la descente de colline.

Le nouveau Land Rover Range Rover et le Bentley Bentayga S sont tous deux des SUV coûteux qui seront rarement utilisés sur des terrains hostiles. Cependant, si vous deviez choisir entre l'un ou l'autre pour vous amuser en tout-terrain, le Land Rover semble être le véhicule parfait. Le porte-à-faux plus court, le différentiel verrouillé et la garde au sol supplémentaire en font une superstar du tout-terrain, même si le prix élevé décourage de nombreux propriétaires de l'utiliser au maximum de ses capacités.